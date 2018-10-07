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Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя

Нурмагомедов не получит гонорар за бой с Макгрегором до окончания расследования драки после боя

Хабиб Нурмагомедов
12:25 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Нурмагомедова

Новости спорта: Атлетическая комиссия Невады проведет расследования потасовки после главного боя UFC 229 Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.

Атлетическая комиссия Невады (США) "заморозит" выплату гонорара российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, который победил в титульном бое ирландца Конора Макгрегора. Комиссия проведёт расследование инцидента, произошедшего после окончания боя, сообщает MMA Fighting со ссылкой на главу комиссии Боба Беннетта.

Нурмагомедов спровоцировал массовую драку после боя с Макгрегором (Видео)

Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на одного из членов команды Макгрегора, находившегося рядом с клеткой. Также члены команды Нурмагомедова напали на Макгрегора, который оставался в октагоне.

Нурмагомедов должен получить за бой не менее $ 2 млн. По словам Беннетта, к участникам потасовки могут быть применены санкции. Велика вероятность, что Нурмагомедова отстранят от участия в UFC.

Также Беннетт выразил сожаление, что вечер боёв завершился подобным образом. В свою очередь, Нурмагомедов на пресс-конференции принёс извинения организаторам и Атлетической комиссии Невады, объяснив своё поведение оскорблениями со стороны Макгрегора и его команды.

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