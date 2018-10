Майк Тайсон - о бое Мурмагомедов - Макгрегор

Майк Тайсон поделился впечатлениями от боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot.

— Mike Tyson (@MikeTyson) 7 октября 2018 г.