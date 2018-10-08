Запорожский Мотор нашел нового тренера
Новости спорта: В клуб вернулся специалист, ранее успешно работавший в Запорожье
Через четыре дня после увольнения Патрика Ромбела «Мотор» объявил о назначении нового главного тренера. Запорожскую гандбольную команду в очередной раз возглавил Николай Степанец.
Опытный украинский специалист призван исправить положение, в котором «Мотор» оказался в Лиге чемпионов после четырех поражений подряд.
Под руководством Степанца «Мотор» 10 октября в чемпионате Украины примет Портовик», а 14 октября также на своей площадке сыграет против хорватского «Загреба» в Лиге чемпионов.