Запорожский Мотор нашел нового тренера

Через четыре дня после увольнения Патрика Ромбела «Мотор» объявил о назначении нового главного тренера. Запорожскую гандбольную команду в очередной раз возглавил Николай Степанец.

Опытный украинский специалист призван исправить положение, в котором «Мотор» оказался в Лиге чемпионов после четырех поражений подряд.

Под руководством Степанца «Мотор» 10 октября в чемпионате Украины примет Портовик», а 14 октября также на своей площадке сыграет против хорватского «Загреба» в Лиге чемпионов.