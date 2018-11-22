Биатлон: IBU дисквалифицировал одну сборную

Новости спорта: Девять казахстанских биатлонистов отстранены по подозрению в применении допинга.

Международный Союз Биатлонистов (IBU) уведомил Федерацию биатлона Казахстана о временном отстранении девяти спортсменов национальной команды по подозрению в нарушении антидопингвых правил.

Речь идёт о Галине Вишневской, Алине Райковой, Дарье Климиной-Усановой, Ольге Полтораниной, Яне Савицком, Максиме Брауне, Анне Кистановой, Антоне Пантове и Василии Поткорытове, сообщает пресс-релиз IBU.

Решение о временной дисквалификации было принято на основании уголовного расследования, которое проводилось в Австрии и Италии. У названных биатлонистов будет возможность объяснить IBU информацию о допущенных нарушениях. После этого Международный союз биатлонистов определится с возможными санкциями по отношению к спортсменам.