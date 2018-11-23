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Хоккей. В УХЛ забита 100-я шайба (Видео)

Хоккей. В УХЛ забита 100-я шайба (Видео)
21:03 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: "Кременчук" забросил 100-ю шайбу в текущем розыгрыше УХЛ.

Историческим результативным броском отметился форвард Иван Савченко

Во время поединка 18 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между "Кременчуком" и МХК "Динамо" (5:2) "горожане" забросили сотую шайбу в текущем розыгрыше чемпионата. Отметим, что "Кременчук" первый среди всех клубов, переступивший эту отметку.

Историческим для кременчужан результативным броском отметился форвард Иван Савченко. Напомним, что на данный момент в активе нападающего 21 (11+10) очко, что позволяет ему занимать второе место среди снайперов в текущем розыгрыше УХЛ.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, ХК Белый Барс, ХК Кременчук, МХК Динамо, ХК Днепр, ХК Ледяные Волки, Иван Савченко.
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