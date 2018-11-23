Хоккей. В УХЛ забита 100-я шайба (Видео)

Новости спорта: "Кременчук" забросил 100-ю шайбу в текущем розыгрыше УХЛ.

Историческим результативным броском отметился форвард Иван Савченко

Во время поединка 18 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между "Кременчуком" и МХК "Динамо" (5:2) "горожане" забросили сотую шайбу в текущем розыгрыше чемпионата. Отметим, что "Кременчук" первый среди всех клубов, переступивший эту отметку.

Историческим для кременчужан результативным броском отметился форвард Иван Савченко. Напомним, что на данный момент в активе нападающего 21 (11+10) очко, что позволяет ему занимать второе место среди снайперов в текущем розыгрыше УХЛ.