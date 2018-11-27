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Свитолина и Левченко призывают молиться за мир в Украине

Свитолина и Левченко призывают молиться за мир в Украине
11:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинские спортсменки выложили в соцсетях фотографии, призывающие молиться за мир в Украине.

Теннисистка Элина Свитолина и прыгунья в высоту Юлия Левченко выложили в соцсетях фотографии, призывающие молиться за мир в Украине.

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Левченко выложила фото с подписью «Pray for peace in Ukraine» в Instagram Stories.

 

Свитолина ограничилась словами «Pray for Ukraine» на фоне украинского флага. Такой пост она опубликовала в Facebook.

Посты спортсменок связаны с недавними событиями в Керченском проливе, где российский флот атаковал три украинских корабля, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Как следствие — шестеро раненых украинских моряков, весь экипаж (23 моряка) оказались в заложниках.

После этого украинская власть провела экстренное собрание РНБО, по итогам которого объявила военное положение. В дальнейшем военное положение поддержал президент Петр Порошенко, а Верховная Рада утвердила его начало. Военное положение будет введено в 10 областях Украины.

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Легкая атлетика, Элина Свитолина, Теннис, Юлия Левченко.
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