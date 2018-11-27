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Домрачева рассказала, почему ушла из спорта

Домрачева рассказала, почему ушла из спорта
12:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дарья Домрачева объяснила свое решение завершить карьеру.

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева подеилась причинами, по которым решила завершить карьеру биатлонистки.

"Каковы причины моего ухода? В первую очередь наша дочь, которой нужно уделять все больше внимания. Также свою роль сыграли некоторые вещи, произошедшие в нашей федерации. В частности, смена тренеров. Это не прибавило мне мотивации", - цитирует Домрачеву Tut.

Напомним, что прошлый сезон стал для белорусской спортсменки последним. По его завершении она вместе со своим мужем Уле-Эйнар Бьорндаленом завершили карьеру.

Ранее сообщалось, что Домрачева выпустила новую коллекцию спортивной одежды своего бренда, а представить ее ей помог Бьорндален.

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Биатлон, Дарья Домрачева, Новости биатлона.
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