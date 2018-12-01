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Украинские гандболистки проиграли словачкам на старте отбора на ЧМ-2019

Украинские гандболистки проиграли словачкам на старте отбора на ЧМ-2019
13:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФГУ

Новости спорта: Сборная Украины по гандболу уступила команде Словакии в первом поединке квалификационного турнира чемпионата мира-2019 среди женщин.

В стартовом туре отборочной группы 1 (матчи проходят в словацком городе Шаля) Украинские проиграли хозяйкам со счетом 32:36 (13:17). Самыми результативными в составе "сине-желтых" стали Виктория Борщенко и Ирина Глибко, в активе которых по 7 заброшенных мячей.

В другом поединке квартета Израиль обыграл Косово - 28:25 (16:11).

1 декабря Украина сыграет с Косово, 2 декабря - с Израилем. В плей-офф квалификации выйдут победители четырех отборочных групп, а также лучшая сборная среди команд, которые в своих квартетах финишируют вторыми.

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Гандбол, Новости гандбола, Женская сборная Украины по гандболу.
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