Биатлон. Результаты смешанной эстафеты в Поклюке

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Второй стала команда Швейцарии, третье место на пьедестале почёта заняла команда Италии.

Сборная Украины в составе Виты Семеренко, Елены Пидгрушной, Сергея Семенова и Артема Примы финишировала с девятым результатом.

