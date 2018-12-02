Биатлон. Результаты смешанной эстафеты в Поклюке

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Второй стала команда Швейцарии, третье место на пьедестале почёта заняла команда Италии.
Сборная Украины в составе Виты Семеренко, Елены Пидгрушной, Сергея Семенова и Артема Примы финишировала с девятым результатом.
@FedFranceSki
@swissskiteam
@Fisiofficial
Don't forget - you can watch and rewatch all the #POK18 competitions on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/AdrUkl6KMD
— IBU World Cup (@IBU_WC) 2 декабря 2018 г.
Смешанная эстафета
1. Франция (0+5) 1:10:02,8
2. Швейцария (0+9) +38,7
3. Италия (1+8) +52,1
4. Россия (0+6) +1:17,3
5. Финляндия (1+11) +1:30,9
6. Норвегия (0+7) +1:51,1
7. Германия (2+11) +2:03,9
8. Швеция (1+11) +2:15,4
9. Украина (0+5) +2:21,0
По итогам двух смешанных эстафет в Кубке наций Украина расположилась на четвертой позиции. Но это только начало, и все изменится уже в ближайшую среду, когда в Поклюке мужчины выйдут на старт индивидуальной гонки.