Биатлон. Результаты смешанной эстафеты в Поклюке

Новости спорта: В первый стартовый день на Кубке мира по биатлону в Поклюке прошла вторая гонка - смешанная эстафета.

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Второй стала команда Швейцарии, третье место на пьедестале почёта заняла команда Италии.

Сборная Украины в составе Виты Семеренко, Елены Пидгрушной, Сергея Семенова и Артема Примы финишировала с девятым результатом.

Смешанная эстафета

1. Франция (0+5) 1:10:02,8

2. Швейцария (0+9) +38,7

3. Италия (1+8) +52,1

4. Россия (0+6) +1:17,3

5. Финляндия (1+11) +1:30,9

6. Норвегия (0+7) +1:51,1

7. Германия (2+11) +2:03,9

8. Швеция (1+11) +2:15,4

9. Украина (0+5) +2:21,0

По итогам двух смешанных эстафет в Кубке наций Украина расположилась на четвертой позиции. Но это только начало, и все изменится уже в ближайшую среду, когда в Поклюке мужчины выйдут на старт индивидуальной гонки.