Хоккей. Обзор 21 тура Украинской хоккейной лиги – Париматч

Новости спорта: Волевая победа «Белого Барса», битва между «Донбассом» и «Кременчуком» и разгром от «Днепра» в Киеве.

1 декабря завершился 21 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Париматч, в рамках которого «Белый Барс» добыл волевую победу над МХК «Динамо», «Донбасс» обыграл «Кременчук» и продлил свою выигрышную серию до 6 побед, а «Днепр» в Киеве всухую разгромил «Ледяных Волков».

МХК «Динамо» - «Белый Барс» 2:4 (0:0; 2:1; 0:3)

В этом матче белоцерковцам удался настоящий подвиг – "барсы" в третьем периоде уступали харьковчанам 1:2, но в заключительном отрезке встречи смогли не только сравнять счёт, но и увеличить своё преимущество до 4:2. И хоть харьковский клуб был действительно настроен вырвать три очка в этом матче, но ошибки в обороне снова не позволили команде Александра Куликова удержать положительный результат.

Очень хороший матч провели оба клуба, наравне заставляя понервничать своего оппонента, но всё же у "барсов" оказалось больше сил и мотивации победить в очной встрече. Да, новый тренер безусловно сможет встряхнуть харьковчан и привнести в их игру что-то новое, но пока ещё рано говорить о каких-то существенных изменениях, ведь новый наставник только начал анализировать ошибки своей команды.

«Донбасс» - «Кременчук» 6:1 (3:0; 1:0; 2:1)

Настроенными только на победу были и дончане, которые всеми силами на данном этапе чемпионата стараются отыгрывать потерянные очки. Это рвение реабилитироваться перед собственными болельщиками и взять реванш у кременужан за минувшие поражения отобразилось на табло – «Донбасс» ещё до первого перерыва смог отправить 3 шайбы в ворота противника и обеспечить себе комфортное преимущество.

А дальше, хоть "горожане" и пытались отыграться, но разница в счёте и неистовое желание донецкого клуба победить сыграли своё и три очка всё же себе в актив записали дончане. Таким образом, «Кременчук» прервал свой победный ход, а «Донбасс» довёл собственную серию уже до 6 побед подряд.

«Ледяные Волки» - «Днепр» 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)

Прогнозировано матч для «Ледяных Волков» выдался не самый лёгкий – херсонцы раз за разом пользовались ошибками своего противника и уверенно отправляли шайбы в ворота Виталия Власенко и Никиты Глотова. «Днепру» удалось полностью завладеть игровым преимуществом и даже не выпускать киевлян из их зоны, заставляя команду Николая Сидорова обороняться.

«Днепр» давно привык играть первым номером и знает как навязывать свою игру противникам, чтобы получить положительный результат. Так что игра с киевлянами стала для херсонской команды очередным этапом на пути к поставленным тренерским задачам. Таким образом Денис Сурканов записал себе в актив первый «сухарь», а «Днепр», благодаря поражению «Кременчука», сократил отставание от первого места до 4 очков.

Напомним, что два матча 22 тура Украинской хоккейной лиги – Париматч состоятся 4 и 5 декабря. 4 декабря в 19:30 встретятся «Днепр» и «Кременчук» (прямая трансляция – телеканал XSPORT), а днём позже в 19:30 МХК «Динамо» примет «Донбасс» (прямая трансляция – телеканал XSPORT).