Верняев догнал Харлан по наградам Национального олимпийского комитета

Новости спорта: Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев в десятый раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине.

Подводя итоги спортивного месяца Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила высокие достижения украинских спортсменов на чемпионатах мира по боксу, тяжелой атлетики, каратэ, спортивной гимнастики, но именно "серебро" планетарного форума Олега Верняева стало наивысшим достижением в олимпийских видах программы, сообщает НОК.

На мировом первенстве в Дохе (Катар) опытный гимнаст после перерыва в несколько месяцев в тренировках и соревнованиях в связи с травмами, операциями и непростым процессом восстановления после них, прекрасно исполнив в финале упражнений на брусьях свою комбинацию, завоевал звание вице-чемпиона мира.

В ноябре не было равных Верняеву в упражнениях на брусьях на соревнованиях Кубка мира в Котбусе (Германия), где он получил медаль высшей пробы.

Отметим, получив звание лучшего спортсмена месяца, Олег снова догнал по количеству этих наград титулованную фехтовальщицы Ольга Харлан. Теперь в активе Ольги и Олега - по десять высоких наград Национального олимпийского комитета.