Федерер установил уникальное достижение в ATP

Новости спорта: Легендарный швейцарский футболист Роджер Федерер продолжат устанавливать рекорды.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер установил невероятный рекорд. Уроженец Базеля, завершивший сезон-2018 в первой тройке рейтинга ATP, стал первым теннисистом в истории, кому удалось непрерывно провести 1000 недель в топ-100. Об этом сообщает GoTennis.

Швейцарец вошел в первую сотню лучших теннисистов в октябре 1999 года и с тех пор не покидал ее. Примечательно, что с апреля 2001 года теннисист не опускался ниже топ-20 мирового рейтинга.

Никто из преследователей Федерера в этом списке не провел и 900 недель подряд в первой сотне. Второе и третье места по этому показателю занимают испанцы Фелисиано Лопес (857 недель) и Рафаэль Надаль (816 недель). Также в список лучших входят Томаш Бердых (775), Фернандо Вердаско (770), Ришар Гаске (712) и Новак Джокович (701).

Напомним, Роджер Федерер завершил сезон-2018 на третьей строчке мирового рейтинга ATP.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что сможет побить рекорд швейцарца.