Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке

В словенской Поклюке завершилась первая личная гонка сезона. Перенесенная мужская индивидуальная гонка завершилась победой француза Мартена Фуркада. Лучший биатлонист последних семи лет сумел закрыть все мишени и, несмотря на позднюю стартовую группу, на четыре секунды опередил немца Йоханнеса Кюна, который завоевал серебро.

Бронза у австрийца Симона Эдера. Все призеры сегодняшней гонки не допустили ни единого промаха на четырех рубежах.

Сумели идеально пройти стрельбу и два украинца. Сергей Семенов попал в цветочную церемонию, заняв 6-е место. У Артема Тищенко лишь 31-е время из-за слабой скорости на лыжне.

Несмотря на два промаха, 21-й результат у Артема Примы. Виталий Кильчицкий бежал в последней стартовой группе по разбитой трассе, поэтому с тремя штрафными минутами не мог рассчитывать на очки.

