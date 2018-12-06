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Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке

Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке
13:54 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В словенской Поклюке наконец-то состоялась мужская индивидуальная гонка.

В словенской Поклюке завершилась первая личная гонка сезона. Перенесенная мужская индивидуальная гонка завершилась победой француза Мартена Фуркада. Лучший биатлонист последних семи лет сумел закрыть все мишени и, несмотря на позднюю стартовую группу, на четыре секунды опередил немца Йоханнеса Кюна, который завоевал серебро.

Бронза у австрийца Симона Эдера. Все призеры сегодняшней гонки не допустили ни единого промаха на четырех рубежах.

Сумели идеально пройти стрельбу и два украинца. Сергей Семенов попал в цветочную церемонию, заняв 6-е место. У Артема Тищенко лишь 31-е время из-за слабой скорости на лыжне.

Несмотря на два промаха, 21-й результат у Артема Примы. Виталий Кильчицкий бежал в последней стартовой группе по разбитой трассе, поэтому с тремя штрафными минутами не мог рассчитывать на очки.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 47:09,2

2. Йоханнес Кюн (0+0+0+0) +4,2

3. Симон Эдер (0+0+0+0) +19,7

...

6. Сергей Семенов (0+0+0+0) +45,0

21. Артем Прима (1+0+1+0) +2:23,6

31. Артем Тищенко (0+0+0+0) +3:04,4

74. Виталий Кильчицкий (0+2+0+1) +5:41,9

Неплохой результат получится в Кубке наций, где Украине нужно возвращать квоту в пять человек. Также есть хорошие перспективы на мужскую эстафету.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Сергей Семенов, Новости биатлона, Биатлон-2019.
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