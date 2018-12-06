Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

Новости спорта: Украинка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

6 декабря завершилась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Победу в гонке одержала украинка Юлия Джима. Украинка блестяще прошла огневые рубежи, ни разу не промазав, а после 4-го рубежа имела гандикап над ближайшей соперницей 20 секунд. Юлия немного потеряла в скорости, однако сумела сохранить лидерство, опередив польку Монику Хойниш на 5,9 секунд. Третьей финишировала Маркета Давидова из Чехии.

Церемония награждения:

Join us now for the Flower and medal ceremony of this exciting 15km in the women's field with a lot of unexpected names at the top. You can rewatch the entire women's Individual live on https://t.co/Z1cUg2llYh #POK18 pic.twitter.com/bXqYdplhls — IBU World Cup (@IBU_WC) 6 декабря 2018 г.

Для Джимы этот успех стал лучшим достижением в рамках Кубка мира. Еще три украинки оказались в топ-20: Пидгрушная, Меркушина и Журавок. Неудачно сложилась гонка для Виты Семеренко, которая финишировала 41-й.

Результаты женской индивидуальной гонки в Поклюке (15 км):

1. Юлия Джима (0+0+0+0) 43:06,6

What a performance by Yuliia Dzhima of Ukraine! 20/20 and that will be the first World Cup victory for the 28 year old. #POK18 Follow the 15km live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/f2DSEKCow0 — IBU World Cup (@IBU_WC) 6 декабря 2018 г.

2. Моника Хойниш (0+0+0+0) +5,9

3. Маркета Давидова (0+0+0+0) +16,5

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15. Елена Пидгрушная (1+0+0+0) +1:12,0

16. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) +1:12,4

20. Юлия Журавок (0+0+0+0) +1:32,8

41. Вита Семеренко (0+1+1+0) +3:13,6