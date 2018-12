Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

6 декабря завершилась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Победу в гонке одержала украинка Юлия Джима. Украинка блестяще прошла огневые рубежи, ни разу не промазав, а после 4-го рубежа имела гандикап над ближайшей соперницей 20 секунд. Юлия немного потеряла в скорости, однако сумела сохранить лидерство, опередив польку Монику Хойниш на 5,9 секунд. Третьей финишировала Маркета Давидова из Чехии.

Церемония награждения:

Join us now for the Flower and medal ceremony of this exciting 15km in the women's field with a lot of unexpected names at the top.

You can rewatch the entire women's Individual live on https://t.co/Z1cUg2llYh #POK18 pic.twitter.com/bXqYdplhls

