Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

6 декабря завершилась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Победу в гонке одержала украинка Юлия Джима. Украинка блестяще прошла огневые рубежи, ни разу не промазав, а после 4-го рубежа имела гандикап над ближайшей соперницей 20 секунд. Юлия немного потеряла в скорости, однако сумела сохранить лидерство, опередив польку Монику Хойниш на 5,9 секунд. Третьей финишировала Маркета Давидова из Чехии.
Церемония награждения:
Join us now for the Flower and medal ceremony of this exciting 15km in the women's field with a lot of unexpected names at the top.
You can rewatch the entire women's Individual live on https://t.co/Z1cUg2llYh #POK18 pic.twitter.com/bXqYdplhls
— IBU World Cup (@IBU_WC) 6 декабря 2018 г.
Для Джимы этот успех стал лучшим достижением в рамках Кубка мира. Еще три украинки оказались в топ-20: Пидгрушная, Меркушина и Журавок. Неудачно сложилась гонка для Виты Семеренко, которая финишировала 41-й.
Результаты женской индивидуальной гонки в Поклюке (15 км):
1. Юлия Джима (0+0+0+0) 43:06,6
What a performance by Yuliia Dzhima of Ukraine! 20/20 and that will be the first World Cup victory for the 28 year old. #POK18
Follow the 15km live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/f2DSEKCow0
— IBU World Cup (@IBU_WC) 6 декабря 2018 г.
2. Моника Хойниш (0+0+0+0) +5,9
3. Маркета Давидова (0+0+0+0) +16,5
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15. Елена Пидгрушная (1+0+0+0) +1:12,0
16. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) +1:12,4
20. Юлия Журавок (0+0+0+0) +1:32,8
41. Вита Семеренко (0+1+1+0) +3:13,6