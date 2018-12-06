Генассамблея ООН приняла резолюции о популяризации спорта

Новости спорта: Генассамблея ООН приняла резолюцию о важности спорта в обществе.

В Генассамблее ООН представили доклад, посвященный вопросам спорта и его развития усилиями государственной политики. Генеральный секретарь призвал признать важность Олимпийского комитета и спортивных организаций, которые непосредственно с ним связаны.

Принятая сегодня резолюция ООН носит название "Спорт как фактор обеспечения устойчивого развития". Документ призывает к странам прилагать больше усилий к развитию и популяризации спорта, в том числе олимпийского движения.

Резолюция подтверждает "неоценимый вклад олимпийского и паралимпийского движения в становлении спорта как уникального средства содействия миру и развитию, в частности путем воплощения идеала олимпийского перемирия, отмечая предыдущие Олимпийские и Паралимпийские игры," - сообщается на сайте ООН.

По мнению авторов документа, спорт развивает принципы терпимости и уважения, а также расширят права и возможности населения стран.