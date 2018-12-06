Скачать
Четверг, 06.12.2018
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
Неизвестные украинские чемпионы
Футбол. Результаты матчей 5.12.2018
Футбол. Результаты матчей 5 декабря
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

России пригрозили запретом на участие в Олимпиаде-2020 в Токио

России пригрозили запретом на участие в Олимпиаде-2020 в Токио
17:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Московский городской суд незаконно восстановил бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.

Олимпийский комитет России (ОКР) по требованию Международного олимпийского комитета подал апелляцию в Московский городской суд, который накануне разрешил попавшемуся на допинге бобслеисту Александру Зубкову восстановить статус олимпийского чемпиона в Сочи.

В заявлении ОКР отметили, что Московский городской суд не может принимать подобные вердикты Спортивного арбитражного суда (CAS), а неисполнение его положений может привести к более жестким санкциям, в том числе полное отсранение российских спортсменов от участия в следующих Олимпийских играх, которые в 2020 году пройдут в Токио.

Бокс могут исключить из программы Олимпиады-2020

Фигурирующий в решении суда российский бобслеист Александр Зубков лишился двух золотых медалей Олимпиады в Сочи после положительного теста на допинг.

Ранее Россия не выступала под своим флагом на прошлой Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Некоторые российские спортсмены участвовали в Олимпиаде под олимпийским (нейтральным) флагом.

Напомним, российский керлингист Александр Крушельницкий был дисквалифицирован решением спортивного арбитражного суда (CAS).

Стоит отметить, 6 декабря завершилась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Победу в гонке одержала украинка Юлия Джима.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, CAS, Александр Зубков, Московский городской суд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя
02 Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке
03 Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
04 Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
05 Врач рассказал о состоянии здоровья Стивенсона после боя с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь