России пригрозили запретом на участие в Олимпиаде-2020 в Токио

Новости спорта: Московский городской суд незаконно восстановил бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.

Олимпийский комитет России (ОКР) по требованию Международного олимпийского комитета подал апелляцию в Московский городской суд, который накануне разрешил попавшемуся на допинге бобслеисту Александру Зубкову восстановить статус олимпийского чемпиона в Сочи.

В заявлении ОКР отметили, что Московский городской суд не может принимать подобные вердикты Спортивного арбитражного суда (CAS), а неисполнение его положений может привести к более жестким санкциям, в том числе полное отсранение российских спортсменов от участия в следующих Олимпийских играх, которые в 2020 году пройдут в Токио.

Фигурирующий в решении суда российский бобслеист Александр Зубков лишился двух золотых медалей Олимпиады в Сочи после положительного теста на допинг.

Ранее Россия не выступала под своим флагом на прошлой Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Некоторые российские спортсмены участвовали в Олимпиаде под олимпийским (нейтральным) флагом.

Напомним, российский керлингист Александр Крушельницкий был дисквалифицирован решением спортивного арбитражного суда (CAS).

Стоит отметить, 6 декабря завершилась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Победу в гонке одержала украинка Юлия Джима.