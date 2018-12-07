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Пятница, 07.12.2018
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Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке 7.12.2018

Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке 7.12.2018
16:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер IBU_WC

Новости спорта: Мартен Фуркад провалил гонку, оказавшись в третьем десятке.

В пятницу, 7 декабря, в словенской Поклюке состоялась мужская спринтерская гонка в рамках 1-го этапа Кубка мира по биатлону. Победу в заезде одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, второй результат показал француз Антонен Гигонна, замкнул тройку лидеров россиянин Александр Логинов. Отметим, все призеры сегодняшнего спринта были точны на огневых рубежах кроме победителя. Бе даже с одним промахом добыл победу.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, который с "0" промахов занял 13-е место.

Результаты мужского спринта в Поклюке:

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 23:46,3 (1)

2. Антонен Гигонна (Франция) - +16,1 (0)

3. Александр Логинов (Россия) - +16,4 (0)

4. Тарьей Бе (Норвегия) - +31,2 (1)

5. Бенедикт Доль (Германия) - +32,5 (1)

6. Синдре Петтерсен (Норвегия) - +32,9 (0)

7. Симон Детьё (Франция) - +35,1 (2)

8. Хенрик Л’Абе-Лунд (Норвегия) - +35,8 (1)

9. Симон Эдер (Австрия) - +35,9 (0)

10. Михал Крчмарж (Чехия) - +42,5 (0)...

13. Артем Прима (Украина) - +51,1 (0)...

37. Сергей Семенов (Украина) - +1:36,1 (0)...

58. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1:57,3 (0)...

83. Виталий Кильчицкий (Украина) - +2:39,6 (2)...

Завтра, 8 декабря, на старт спринтерской гонки в Поклюке выйдут женщины. Напомним, украинка Юлия Джима ранее выиграла индивидуальную гонку в Поклюке.

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