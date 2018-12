Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке 7.12.2018

В пятницу, 7 декабря, в словенской Поклюке состоялась мужская спринтерская гонка в рамках 1-го этапа Кубка мира по биатлону. Победу в заезде одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, второй результат показал француз Антонен Гигонна, замкнул тройку лидеров россиянин Александр Логинов. Отметим, все призеры сегодняшнего спринта были точны на огневых рубежах кроме победителя. Бе даже с одним промахом добыл победу.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, который с "0" промахов занял 13-е место.

Результаты мужского спринта в Поклюке:

It doesn't look like anyone will be able to steal the top spot from @7ohannesbo who was flying across the @BiatlonPokljuka plateau today. What a performance by the @NSSF_Biathlon star!

Watch the men's sprint live on https://t.co/MSJYx30KUx #POK18 pic.twitter.com/qZVSG1Ihoq

— IBU World Cup (@IBU_WC) 7 декабря 2018 г.