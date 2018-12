Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Поклюке 9.12.2018

Завершилась предпоследняя гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Йоханнес Бе, допустив 2 промаха на последнем огневом рубеже, в финишном створе обогнал француза Кентена Фийон Майе и россиянина Александра Логинова. Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, финишировавший 11-м.

Сумасшедший финиш:

What a crazy last loop! Aleksandr Loginov stumbles, @7ohannesbo withstands a late charge from @quentinfillon and wins the men's pursuit by a whisker!

Follow the last loop of the #POK18 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fW8fh9CRbP

— IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.