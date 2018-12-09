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Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Поклюке 9.12.2018

Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Поклюке 09.12.2018

Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Поклюке 09.12.2018
17:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Завершилась последняя гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону.

Завершилась последняя гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Невероятная Кайса Макарайнен выиграла гонку, закрыв все 20 мишеней и продемонстрировав невероятную скорость. акже идеально справилась со стрельбой итальянка Доротея Вирер. Обе спортсменки заняли на финише места, с которых стартовали. Бронзу завоевала словачка Паулина Фиалкова, выигравшая борьбу у итальянки Лизи Витоцци.

Для украинок последний старт первого этапа Кубка мира в Словении получился провальным.

Лучшей из украинок финишировала Юлия Джима. Как и призеры гонки, она закрыла все мишени, однако из-за слабой скорости на лыжне и низкой скорострельности финишировала лишь 24-й, с отставанием почти три минуты. Отметим, что индивидуальную гонку, где Джима выиграла золото, и спринт Юлия также прошла без промахов и таким образом закрыла все 50 мишеней в Поклюке.

Капитан сборной Елена Подгрушная долгое время шла близко к топ-10, но на третей стрельбе допустила фатальный промах на стрельбище и опустилась сразу на десяток позиций, после чего у Елены упала и скорость бега, в результате 27 место общего зачета.

Валентина Семеренко решила не финишировать, провалив старт гонки. А молодая украинка Анастасия Меркушина, несмотря на два круга штрафа, сумела улучшить свою стартовую позицию и попасть в очковую зону - 37-е место у самой молодой украинки в этой гонке.

На этом программа первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке завершилась. Второй этап стартует в Хохфильцене 13-го декабря женским спринтом.

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Все по теме:

Биатлон, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Новости биатлона, Валентина Семеренко, Кайса Макарайнен.
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