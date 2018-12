Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Поклюке 09.12.2018

Завершилась последняя гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Невероятная Кайса Макарайнен выиграла гонку, закрыв все 20 мишеней и продемонстрировав невероятную скорость. акже идеально справилась со стрельбой итальянка Доротея Вирер. Обе спортсменки заняли на финише места, с которых стартовали. Бронзу завоевала словачка Паулина Фиалкова, выигравшая борьбу у итальянки Лизи Витоцци.

Для украинок последний старт первого этапа Кубка мира в Словении получился провальным.

Лучшей из украинок финишировала Юлия Джима. Как и призеры гонки, она закрыла все мишени, однако из-за слабой скорости на лыжне и низкой скорострельности финишировала лишь 24-й, с отставанием почти три минуты. Отметим, что индивидуальную гонку, где Джима выиграла золото, и спринт Юлия также прошла без промахов и таким образом закрыла все 50 мишеней в Поклюке.

Your Top 3 of the women's pursuit in @BiatlonPokljuka



1. @kmakarainen

2. Dorothea Wierer

3. Paulina Fialkova



Join us shortly for the medal ceremony in #POK18 live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ktHr2McZsR