Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Поклюке 09.12.2018

Новости спорта: Завершилась последняя гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону.

Завершилась последняя гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Невероятная Кайса Макарайнен выиграла гонку, закрыв все 20 мишеней и продемонстрировав невероятную скорость. акже идеально справилась со стрельбой итальянка Доротея Вирер. Обе спортсменки заняли на финише места, с которых стартовали. Бронзу завоевала словачка Паулина Фиалкова, выигравшая борьбу у итальянки Лизи Витоцци.

Для украинок последний старт первого этапа Кубка мира в Словении получился провальным.

Лучшей из украинок финишировала Юлия Джима. Как и призеры гонки, она закрыла все мишени, однако из-за слабой скорости на лыжне и низкой скорострельности финишировала лишь 24-й, с отставанием почти три минуты. Отметим, что индивидуальную гонку, где Джима выиграла золото, и спринт Юлия также прошла без промахов и таким образом закрыла все 50 мишеней в Поклюке.

Your Top 3 of the women's pursuit in @BiatlonPokljuka



1. @kmakarainen

2. Dorothea Wierer

3. Paulina Fialkova



Join us shortly for the medal ceremony in #POK18 live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ktHr2McZsR — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.

Капитан сборной Елена Подгрушная долгое время шла близко к топ-10, но на третей стрельбе допустила фатальный промах на стрельбище и опустилась сразу на десяток позиций, после чего у Елены упала и скорость бега, в результате 27 место общего зачета.

Валентина Семеренко решила не финишировать, провалив старт гонки. А молодая украинка Анастасия Меркушина, несмотря на два круга штрафа, сумела улучшить свою стартовую позицию и попасть в очковую зону - 37-е место у самой молодой украинки в этой гонке.

На этом программа первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке завершилась. Второй этап стартует в Хохфильцене 13-го декабря женским спринтом.