Биатлон: женщины установили рекорд в Поклюке

Новости спорта: В последней гонке Поклюки без промахов все четыре огневых рубежа прошли сразу девять спортсменок.

Чистая стрельба - важнейший фактор успеха в биатлоне. Особенно - в контактных гонках, где включается дополнительный адреналин. И зачастую четыре «нуля» позволяют совершать головокружительные рейды в пелотоне.

В гонке преследования в Поклюке у женщин состоялось уникальное достижение: без промахов все четыре огневых рубежа прошли сразу девять спортсменок! Ничего похожего в истории биатлона до сих пор нее было, если говорить о соревнованиях высшего уровня - Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпийских Играх.

Без промахов в гонке преследования Поклюки прошли: Кайса Макаряйнен (Финляндия), Доротея Вирер (Италия), Паулина Фиалкова (Словакия), Лиза Виттоцци (Италия), Ирина Кривко (Беларусь), Ирина Старых (Россия), Евгения Павлова (Россия), Екатерина Юрлова-Перхт (Россия), Юлия Джима (Украина).

До вчерашнего дня рекорд принадлежал мужскому персьюту в Рупольдинге в сезоне 2013/14 - тогда без штрафных кругов обошлись семь биатлонистов. Ниже - полный список контактных гонок с четырьмя рубежами, в которых на ноль отстрелялись пять и более спортсменов.