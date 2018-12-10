Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе
Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
10 декабря - всемирный день футбола
10 декабря - всемирный день футбола

Биатлон: женщины установили рекорд в Поклюке

Биатлон: женщины установили рекорд в Поклюке
16:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В последней гонке Поклюки без промахов все четыре огневых рубежа прошли сразу девять спортсменок.

Чистая стрельба - важнейший фактор успеха в биатлоне. Особенно - в контактных гонках, где включается дополнительный адреналин. И зачастую четыре «нуля» позволяют совершать головокружительные рейды в пелотоне.

В гонке преследования в Поклюке у женщин состоялось уникальное достижение: без промахов все четыре огневых рубежа прошли сразу девять спортсменок! Ничего похожего в истории биатлона до сих пор нее было, если говорить о соревнованиях высшего уровня - Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпийских Играх.

Без промахов в гонке преследования Поклюки прошли: Кайса Макаряйнен (Финляндия), Доротея Вирер (Италия), Паулина Фиалкова (Словакия), Лиза Виттоцци (Италия), Ирина Кривко (Беларусь), Ирина Старых (Россия), Евгения Павлова (Россия), Екатерина Юрлова-Перхт (Россия), Юлия Джима (Украина).

До вчерашнего дня рекорд принадлежал мужскому персьюту в Рупольдинге в сезоне 2013/14 - тогда без штрафных кругов обошлись семь биатлонистов. Ниже - полный список контактных гонок с четырьмя рубежами, в которых на ноль отстрелялись пять и более спортсменов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Стрельба, Кубок мира, Новости биатлона, Поклюка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я на пенсии": Андре Уорд - о возможном бое против Усика
02 Фьюри рассказал, когда состоится реванш с Уайлдером
03 ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
04 Ломаченко - Педраса: судейские записки чемпионского боя
05 Александря - ФК Львов: видео голов и обзор матча УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь