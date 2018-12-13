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Четверг, 13.12.2018
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Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018
Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018

Биатлон. Украинки провалились в спринте в Хохфильцене

Биатлон. Украинки провалились в спринте в Хохфильцене
16:52 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Сборная Украины по биатлону сегодня в спринте в Хохфильцене показала очень плохие результаты.

Ужасный спринт в Хохфильцене для сборной Украины. Невероятно слабый результат. Анастасия Меркушина проиграла ногами полторы минуты лучшему результату, но она была второй лучшей на дистанции — и это провал. Однако Меркушина застрелилась на первой стрельбе (4 промаха), как следствие — она пролетела мимо топ-60 и не попала в пасьют. Также не попала в топ-60 и Ольга Абрамова, которая заменяла Юлию Джиму.

Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, она единственная, кому удалось попасть в очки. С одним промахом капитан женской сборной показала великолепный последние круг и финишировала 27-й. Сестры Семеренко — в шестом десятке. Они квалифицировались в пасьют, но есть вопрос, а стоит ли им бежать?

Что касается победительниц, то гонка получилась очень интересной. Доротею Вирер и Кайсу Макарайнен на финише разделило меньше секунды — итальянка выиграла у главной соперницы 0,6 секунды. Третье место досталось россиянке Юрловой-Перхт, которая проиграла лидерам 24 секунды.

Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018

1. Доротея Вирер (Италия, 0+1)

2. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+1) +0.6

3. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия, 0+0) +24.4

4. Лиза Витоцци (Италия, 1+0) +25.3

5. Моника Хойниш (Польша, 0+0) +28.2

6. Ирина Кривко (Беларусь, 0+0) +38.5

27. Елена Пидгрушная (0+1) +1:19.8

53. Вита Семеренко (0+1) +2:03.6

57. Валентина Семеренко (0+2) +2:09.5

62. Ольга Абрамова (0+2) +2:22.0

68. Анастасия Меркушина (4+0) +2:37.7

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Сборная Украины, Биатлон, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Ольга Абрамова.
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