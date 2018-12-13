Биатлон. Украинки провалились в спринте в Хохфильцене

Ужасный спринт в Хохфильцене для сборной Украины. Невероятно слабый результат. Анастасия Меркушина проиграла ногами полторы минуты лучшему результату, но она была второй лучшей на дистанции — и это провал. Однако Меркушина застрелилась на первой стрельбе (4 промаха), как следствие — она пролетела мимо топ-60 и не попала в пасьют. Также не попала в топ-60 и Ольга Абрамова, которая заменяла Юлию Джиму.
Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, она единственная, кому удалось попасть в очки. С одним промахом капитан женской сборной показала великолепный последние круг и финишировала 27-й. Сестры Семеренко — в шестом десятке. Они квалифицировались в пасьют, но есть вопрос, а стоит ли им бежать?
Что касается победительниц, то гонка получилась очень интересной. Доротею Вирер и Кайсу Макарайнен на финише разделило меньше секунды — итальянка выиграла у главной соперницы 0,6 секунды. Третье место досталось россиянке Юрловой-Перхт, которая проиграла лидерам 24 секунды.
1. Доротея Вирер (Италия, 0+1)
2. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+1) +0.6
3. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия, 0+0) +24.4
4. Лиза Витоцци (Италия, 1+0) +25.3
5. Моника Хойниш (Польша, 0+0) +28.2
6. Ирина Кривко (Беларусь, 0+0) +38.5
…
27. Елена Пидгрушная (0+1) +1:19.8
53. Вита Семеренко (0+1) +2:03.6
57. Валентина Семеренко (0+2) +2:09.5
62. Ольга Абрамова (0+2) +2:22.0
68. Анастасия Меркушина (4+0) +2:37.7