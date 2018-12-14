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Биатлон: состав сборной Украины на мужской спринт Хохфильцена

Биатлон: состав сборной Украины на мужской спринт Хохфильцена
07:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня в австрийском Хохфильцене состоится мужской спринт.

В пятницу, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

В Украине биатлон освещается все больше и все активнее. Где смотреть онлайн этап Кубка мира в Поклюке? На телеканалах UA:Перший, Спорт 1 и Eurosport 1.

Предлагаем вам ознакомиться со стартовыми составами.

Хохфильцен 2018. Стартовый состав мужского спринта (15:15)

4. Сергей Семенов

25. Артем Прима

33. Дмитрий Пидручный

58. Виталий Кильчицкий

Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018

Трансляция спринта начнется в 15:10.

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Биатлон, Кубок мира, Новости биатлона, Хохфильцен.
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