Биатлон: состав сборной Украины на мужской спринт Хохфильцена

В пятницу, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.
В Украине биатлон освещается все больше и все активнее. Где смотреть онлайн этап Кубка мира в Поклюке? На телеканалах UA:Перший, Спорт 1 и Eurosport 1.
Предлагаем вам ознакомиться со стартовыми составами.
Хохфильцен 2018. Стартовый состав мужского спринта (15:15)
4. Сергей Семенов
25. Артем Прима
33. Дмитрий Пидручный
58. Виталий Кильчицкий
Трансляция спринта начнется в 15:10.