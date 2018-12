Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018

Лидер Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Несмотря на один штрафной круг, Бе-младший на 8,6 секунды опередил француза Мартена Фуркада, который не допустил ни одного промаха. Третьим, также с чистой стрельбой, финишировал немец Бенедикт Долль.

Лучший результат среди украинцев по итогам гонки показал Артем Прима, занявший с одним промахом итоговое 26-е место.

Just like at the World Championships in #hochfilzen2017 in the sprint, we will see the same three men on the podium -- just slightly shuffled around this time. #HOC18

