Биатлон. Стартовые составы сборной Украины на гонки преследования в Хохфильцене

Мужчины и женщины выйдут на старт гонок преследования. Обе сборные Украины провалили спринтерские гонки и начнут персьюиты с большим отставанием от лидеров. В 12:30 по киевскому времени начнется женская гонка преследования в Хохфильцене, в 15:45- мужская.
В прямом эфире в Украине гонки покажет телеканал UA-Перший.
Стартовые составы сборной Украины:
Хохфильцен. Кубок мира Преследование. Женщины (12:30)
27. Елена Пидгрушная +1:20
53. Вита Семеренко +2:04
57. Валя Семеренко +2:10
Хохфильцен. Кубок мира Преследование. Мужчины (15:45)
26. Артем Прима +1:20
32. Дмитрий Пидручный +1:30