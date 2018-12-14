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Биатлон. Стартовые составы сборной Украины на гонки преследования в Хохфильцене

Биатлон. Стартовые составы сборной Украины на гонки преследования в Хохфильцене
21:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта: Завтра, 15 декабря, состоятся две гонки в рамках второго этапа кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Мужчины и женщины выйдут на старт гонок преследования. Обе сборные Украины провалили спринтерские гонки и начнут персьюиты с большим отставанием от лидеров. В 12:30 по киевскому времени начнется женская гонка преследования в Хохфильцене, в 15:45- мужская.

В прямом эфире в Украине гонки покажет телеканал UA-Перший.

Стартовые составы сборной Украины:

Хохфильцен. Кубок мира Преследование. Женщины (12:30)

27. Елена Пидгрушная +1:20

53. Вита Семеренко +2:04

57. Валя Семеренко +2:10

Хохфильцен. Кубок мира Преследование. Мужчины (15:45)

26. Артем Прима +1:20

32. Дмитрий Пидручный +1:30

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Хохфильцен-2018.
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