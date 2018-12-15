Брынзак объяснил последнее неудачи сборных Украины по биатлону

Новости спорта: По словам Владимира Брынзака, результаты в Хохфильцене - это запланированный спад после подготовки в горах.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что основным стартом сезона будет чемпионат мира и результаты на первых этапах Кубка мира не являются показателем. Слова Бринзака после женского спринта в Хохфильцене приводит телеканал UA:Перший

«Пригласил тренеров, пообщались. Подумали, что у нас, где и как. Были очень долго в горах в последнее время, и Поклюка, и здесь, и это оставило свой отпечаток на движение девушек. Это все должно исчезнуть ближе к этапу в Нове-Место, и уже в Рупольдинге, на равнине должно быть все нормально. Тем более мы идем на чемпионат мира, и у нас смена поколений должна пройти.

Рассчитываем, что эти девушки должны помочь нам войти в сезон, добыть квоту, найти то молодое поколение, которое будет в Пекине бороться за медали. Поэтому этот год у нас экспериментальный. Смотрим и по этим, и за молодыми, которые завтра на Кубке IBU будут бежать. Будем внимательно следить за нашими молодыми девушками. Ничего страшного нет, это Кубок мира - коммерческое соревнование, задач как таковых не ставили. Нужно развиваться, отрабатывать те моменты, которые понадобятся в феврале-марте», - рассказал Брынзак.

Напомним, по итогам женского и мужского спринтов на втором этапе Кубка мира только по одному украинцу пробился в топ-30