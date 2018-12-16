Биатлон. Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018

Сегодня, 16 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка. Победу в ней одержали представительницы Италии. Следом за ними финишировали шведки. "Бронзу" завоевали французские спортсменки.
Украинки финишировали лишь восьмыми. После удачного первого сегмента гонки в исполнении Анастасии Меркушиной, которая передала эстафету в числе лидеров, эстафету приняла Вита Семеренко. Вита, к сожалению, провалила "лежку", использовав в ней все дополнительные патроны и передала эстафету своей сестре Вале с минутным отставанием от лидера. Валя Семеренко закончила свой этап на промежуточном 12-м месте. Елена Пидгрушная на последнем этапе гонки сумела отыграть несколько позиций и финишировать восьмой.
Эстафета. Женщины
Your Top 3 of the women's relay in #HOC18
- @Fisiofficial
- @SwedenBiathlon
- @FedFranceSki
You can rewatch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/mHbeRNIbyb
— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 декабря 2018 г.
1. Италия (0+3) 1:10:58,7
2. Швеция (0+8) +8,4
3. Франция (0+9) +11,8
Видео цветочной церемонии:
Join us now for the flower and medal ceremony of the women's relay here in #HOC18
You can rewatch the race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/nDen2J3xeP
— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 декабря 2018 г.
4. Россия (0+6) +47,2
5. Беларусь (0+4) +1:13,4
6. Норвегия (2+11) +1:24,4
7. Германия (2+9) +2:05,0
8. Украина (0+9) +2:11,9