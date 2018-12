Биатлон. Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018

Сегодня, 16 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка. Победу в ней одержали представительницы Италии. Следом за ними финишировали шведки. "Бронзу" завоевали французские спортсменки.

Украинки финишировали лишь восьмыми. После удачного первого сегмента гонки в исполнении Анастасии Меркушиной, которая передала эстафету в числе лидеров, эстафету приняла Вита Семеренко. Вита, к сожалению, провалила "лежку", использовав в ней все дополнительные патроны и передала эстафету своей сестре Вале с минутным отставанием от лидера. Валя Семеренко закончила свой этап на промежуточном 12-м месте. Елена Пидгрушная на последнем этапе гонки сумела отыграть несколько позиций и финишировать восьмой.

Эстафета. Женщины

You can rewatch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/mHbeRNIbyb

Your Top 3 of the women's relay in #HOC18

1. Италия (0+3) 1:10:58,7

2. Швеция (0+8) +8,4

3. Франция (0+9) +11,8

Видео цветочной церемонии:

Join us now for the flower and medal ceremony of the women's relay here in #HOC18

You can rewatch the race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/nDen2J3xeP

— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 декабря 2018 г.