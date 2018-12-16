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Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Хохфильцене

Биатлон. Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018

Биатлон. Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
14:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер IBU_WC

Новости спорта: Сборная Италии триумфовала в женской эстафете в Хохфильцене.

Сегодня, 16 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка. Победу в ней одержали представительницы Италии. Следом за ними финишировали шведки. "Бронзу" завоевали французские спортсменки.

Украинки финишировали лишь восьмыми. После удачного первого сегмента гонки в исполнении Анастасии Меркушиной, которая передала эстафету в числе лидеров, эстафету приняла Вита Семеренко. Вита, к сожалению, провалила "лежку", использовав в ней все дополнительные патроны и передала эстафету своей сестре Вале с минутным отставанием от лидера. Валя Семеренко закончила свой этап на промежуточном 12-м месте. Елена Пидгрушная на последнем этапе гонки сумела отыграть несколько позиций и финишировать восьмой.

Эстафета. Женщины

1. Италия (0+3) 1:10:58,7

2. Швеция (0+8) +8,4

3. Франция (0+9) +11,8

Видео цветочной церемонии:

4. Россия (0+6) +47,2

5. Беларусь (0+4) +1:13,4

6. Норвегия (2+11) +1:24,4

7. Германия (2+9) +2:05,0

8. Украина (0+9) +2:11,9

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Хохфильцен-2018.
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