Биатлон. Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018

Новости спорта: Сборная Италии триумфовала в женской эстафете в Хохфильцене.

Сегодня, 16 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка. Победу в ней одержали представительницы Италии. Следом за ними финишировали шведки. "Бронзу" завоевали французские спортсменки.

Украинки финишировали лишь восьмыми. После удачного первого сегмента гонки в исполнении Анастасии Меркушиной, которая передала эстафету в числе лидеров, эстафету приняла Вита Семеренко. Вита, к сожалению, провалила "лежку", использовав в ней все дополнительные патроны и передала эстафету своей сестре Вале с минутным отставанием от лидера. Валя Семеренко закончила свой этап на промежуточном 12-м месте. Елена Пидгрушная на последнем этапе гонки сумела отыграть несколько позиций и финишировать восьмой.

Эстафета. Женщины

1. Италия (0+3) 1:10:58,7

2. Швеция (0+8) +8,4

3. Франция (0+9) +11,8

Видео цветочной церемонии:

Join us now for the flower and medal ceremony of the women's relay here in #HOC18 You can rewatch the race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/nDen2J3xeP — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 декабря 2018 г.

4. Россия (0+6) +47,2

5. Беларусь (0+4) +1:13,4

6. Норвегия (2+11) +1:24,4

7. Германия (2+9) +2:05,0

8. Украина (0+9) +2:11,9