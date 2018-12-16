Сестры Семеренко отказались давать интервью после эстафеты в Хохфильцене

Новости спорта: Валентина и Вита Семеренко провалили эстафетную гонку в Хохфильцене.

Украинские биатлонистки Валентина и Вита Семеренко отказались давать флеш-интервью после окончания их этапов в эстафете в Хохфильцене, сообщил в прямом эфире комментатор трансляции гонки на телеканале «UA Перший» Владислав Шалота.

Отметим, что флеш-интервью не являются обязательными. Анастасия Меркушина дала свой комментарий.

Сестры Семеренко использовали по 4 дополнительных патрона на своих этапах. Вита приняла эстафету 5-й, а закончила второй этап 9-й. Валя на третьем этапе опустилась на 12-е место.

Напомним, что украинки финишировали лишь восьмыми. После удачного первого сегмента гонки в исполнении Анастасии Меркушиной, которая передала эстафету в числе лидеров, эстафету приняла Вита Семеренко. Вита, к сожалению, провалила "лежку", использовав в ней все дополнительные патроны и передала эстафету своей сестре Вале с минутным отставанием от лидера. Валя Семеренко закончила свой этап на промежуточном 12-м месте. Елена Пидгрушная на последнем этапе гонки сумела отыграть несколько позиций и финишировать восьмой.