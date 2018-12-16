Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
Далакян - Леброн. Видео боя
Далакян - Леброн. Видео боя
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть матч
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть матч
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018

Сестры Семеренко отказались давать интервью после эстафеты в Хохфильцене

Сестры Семеренко отказались давать интервью после эстафеты в Хохфильцене
15:27 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Валентина и Вита Семеренко провалили эстафетную гонку в Хохфильцене.

Украинские биатлонистки Валентина и Вита Семеренко отказались давать флеш-интервью после окончания их этапов в эстафете в Хохфильцене, сообщил в прямом эфире комментатор трансляции гонки на телеканале «UA Перший» Владислав Шалота.

Отметим, что флеш-интервью не являются обязательными. Анастасия Меркушина дала свой комментарий.

Сестры Семеренко использовали по 4 дополнительных патрона на своих этапах. Вита приняла эстафету 5-й, а закончила второй этап 9-й. Валя на третьем этапе опустилась на 12-е место.

Биатлон. Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018

Напомним, что украинки финишировали лишь восьмыми. После удачного первого сегмента гонки в исполнении Анастасии Меркушиной, которая передала эстафету в числе лидеров, эстафету приняла Вита Семеренко. Вита, к сожалению, провалила "лежку", использовав в ней все дополнительные патроны и передала эстафету своей сестре Вале с минутным отставанием от лидера. Валя Семеренко закончила свой этап на промежуточном 12-м месте. Елена Пидгрушная на последнем этапе гонки сумела отыграть несколько позиций и финишировать восьмой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вита Семеренко, Биатлон, Новости биатлона, Валентина Семеренко, Сестры Семеренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Далакян - Леброн. Видео боя
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 Далакян защитил титул чемпиона мира, досрочно остановив Леброна
04 Сауль Альварес - Рокки Филдинг. Видео нокаута
05 Сауль Альварес нокаутировал Филдинга и завоевал пояс WBA во втором среднем весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь