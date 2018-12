Елизавета Яхно - лучшая синхронистка мира 2018

20-летняя Елизавета Яхно признана лучшей спортсменкой по синхронному плаванию.

Украинская спортсменка получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018-го года по версии Международной федерации плавания.

Новый лидер сборной Украины по синхронному плаванию Елизавета Яхно уже на первом своем крупном старте в новом качестве – чемпионате Европы – собрала полный комплект наград. На ее счету золото в группе, пять серебряных медалей и бронза в индивидуальной технической программе. Спортсменка взвалила на себя «бремя лидерства» в команде и отлично справляется с задачей, постоянно показывая высокий результат.

FINA Best Female Artistic Swimmer 2018 - Yelizaveta Yakhno (UKR)

What a fantastic season for Yelizaveta Yakhno! She is the best female artistic swimmer of 2018. Let’s relive her achievements throughout a year to remember. pic.twitter.com/wwQP1zPK8Y

— FINA (@fina1908) 16 декабря 2018 г.