Президент поздравил украинского пловца Романчука с победой на чемпионате мира

Новости спорта: Украинец Михаил Романчук завоевал золотую медаль чемпионата мира по плаванию.

Президент Петр Порошенко поздравил украинского пловца Михаила Романчука с завоеванием золотой медали на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира, который проходит в китайском Ханчжоу.

Об этом Президент написал в Twitter.

"Блестящая победа! Украинский пловец Михаил Романчук стал чемпионом мира, преодолев заплыв на 1500 м вольным стилем за 14 мин и 9 сек. Поздравляю с отличным результатом! Вперед к новым вершинам!", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, украинский пловец Михаил Романчук стал победителем чемпионата мира на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу. Романчук завоевал "золото" на дистанции 1500 метров вольным стилем, установив рекорд чемпионатов мира - 14 минут 09,14 секунды.