Романчук прокомментировал свою победу на чемпионате мира по плаванию

Новости спорта: Украинский пловец Михаил Романчук прокомментировал свою победу на ЧМ по плаванию

Михаил Романчук прокомментировал завоевание золота чемпионата мира на дистанции 1500 м вольным стилем:

«Это очень важная медаль для меня, потому что после чемпионата Европы я женился и у меня был довольно большой перерыв. Я особенно рад, что выиграл ее именно здесь, потому что это будет мотивировать меня еще больше. Я знаю, что мое тело может показать еще лучший результат.

Конечно же, я хотел побить рекорд мира здесь, потому что в этом заплыве боролся с его обладателем Грегорио Палтриньери. Я хотел побить его рекорд, но, к сожалению, не смог. Я буду продолжать даже больше, с большим усилием и буду надеяться, что в следующих заплывах смогу показать все, на что я способен».