Карленко: Отправить Семеренко на Кубок IBU, а в Кубке мира использовать молодежь?

Новости спорта: Экс-наставник сборной Украины Василий Карленко прокомментировал старт биатлонного сезона.

Бывший главный тренер женской сборной Украины Василий Карленко, который сейчас занимает должность ведущего тренера штатной сборной Украины, обеспечивающего научно-методическую поддержку подготовки сборных команд, оценил старт сезона Кубка мира для наших команд:

Василий Павлович, два этапа Кубка мира оставили очень сложные впечатления у болельщиков. Особенно усилилось негативное восприятие на фоне двух воскресных эстафет. В чем причина такого старта? Это – наш сегодняшний уровень?

Как часто бывает в таких сложных ситуациях, однозначный ответ дать невозможно. Сегодняшние результаты необходимо оценивать, прежде всего, с позиции таких составляющих системы подготовки, как методической (правильность избранного направления подготовки), медицинской (наши возможности доступа к современным технологиям сохранения здоровья и восстановления спортсменов), технической (обеспеченность спортсменов высококачественными спортивной формой, инвентарем, оружием, боеприпасами, смазочными материалами) и, конечно же, кадровым. Могу с уверенностью сказать, что ни в одной из этих составляющих мы никогда не имели стопроцентного уровня. Нам приходилось лавировать между ними, создавая оптимально необходимый уровень, который и определял текущие и стратегические результаты.

Какими бы ни были текущие результаты, команда у нас есть. Но существует ряд причин, по которым реализовать ее возможности в данный момент не получается. Налицо волнообразность реализации потенциала спортсменов. Взять тех же сестер Семеренко. Валя ярко выступила после предыдущей Олимпиады, и потом наступил закономерный спад. Подготовку Виты немного форсировали в прошлом сезоне, чтобы после рождения ребенка успеть подвести к Пхенчхану, и после такого форсажа снижение результатов неизбежно. Но это не означает, что Вита и Валя не могут соревноваться на таком уровне. Они все еще способны создавать конкуренцию. Так же при удачной стрельбе могут претендовать на высокие места и Пидгрушная, и Меркушина. Ну и, конечно, лидер сегодняшней команды Юлия Джима.

На фоне декабрьских результатов большая волна критики в адрес сестер Семеренко. Валя и Вита еще способны дать что-либо этой команде?

Конечно, способны. Это два близнеца, которые одновременно поддерживают и подстегивают друг друга за счет внутренней конкуренции. Думаю, обе они еще не сказали последнего слова. И сбрасывать их со счетов нельзя, потому что для того, чтобы подготовить таких спортсменок, нужно минимум восемь-десять лет. Они еще могут себя реализовать. Но надо смотреть на результаты этого сезона, и, возможно, где-то пересматривать саму систему их подготовки.

Часто спортсменов отправляют на Кубок IBU, чтобы успокоиться и набраться уверенности для дальнейших выступлений. Не будет ли такой вариант полезен для Виты и Вали, или они воспримут его, как ссылку?

Бросаться в крайности не надо - этот год надо выдержать таким, какой он есть. Отправить их на Кубок IBU, а в Кубке мира использовать молодежь? Так мы потеряем и те квоты, которые есть. Но, в принципе, как жесткое средство для того, чтобы дать спортсмену новый импульс, это имеет право на жизнь. Как это сейчас происходит с Кильчицким. Виталик пропустил два года, ему дали шанс в начале сезона, но стало очевидно, что сейчас к Кубку мира он не готов. Морально - да, но физически, технически и координационно пока не может соревноваться на таком уровне. Поэтому ему лучше сейчас поехать на Кубок IBU, там посоревноваться, и потом вернуться в основу уже с большей уверенностью в себе. В случае с Семеренко, думаю, пользы это не принесет - надо разбираться в причинах, почему сейчас происходит такая динамика в их выступлениях.

Можно ли по двум этапам делать выводы о работе Андрея Прокунина?

Думаю, что нет. Во-первых, он пришел на материал, который, по сути, видел только по протоколам. Во-вторых, попал в ситуацию, когда фактически получил три команды: первая часть – три лидера под его руководством, две спортсменки на самоподготовке и остальные – молодежь.

Говорить, о том, что результаты этих декабрьских этапов - итог работы Прокунина, тоже неправильно. Во многом это - итог предшествующего четырехлетнего цикла. А новому тренеру необходимо дать карт-бланш - минимум год. Пройти чемпионат мира, оценить выполнение задач, и на основании этого давать оценку работе тренера. Потому что год - это уже достаточный период, чтобы понять спортсменов, найти к ним подход. Например, сейчас уже видно, что с Пидгрушной у Прокунина есть взаимопонимание, по итогам летней работы с ним существенно улучшила результаты Белкина... Но такое же должно быть и с другими девушками в команде.

Имея такое отставание по скорости, как сейчас, реально вообще совершить чудо к чемпионату мира?

Я бы не стал говорить о чуде. Я считаю, что каждая из наших лидеров – и Джима, и Пидгрушная, и Семеренко – могут войти в тот стандарт, который необходим для завоевания медали. Те спортсмены, которые сейчас выдают максимум, тоже не могут на протяжении всего сезона удержать свою форму, и кондиции спортсменов будут выравниваться. Либо, при попытке поддержки максимальной формы в продолжительном периоде, начнут болеть и проваливаться. Примеров среди именитых спортсменов в биатлоне достаточно, и причина - их попытки выжать из себя максимум в одном сезоне и поддерживать высокий уровень готовности на протяжении продолжительного периода. Некоторые из них даже принимали поспешные решения о завершении спортивной карьеры.

Отметим, что на первых двух этапах Кубка мира сборная Украины завоевала бронзу в одиночном миксте и золото в индивидуальной гонке в Поклюке, тогда как в Хохфильцене провалила и женскую, и мужскую эстафеты.