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Биатлон. Тренер мужской сборной Украины: Условия в Нове-Место тяжелые

Биатлон. Тренер мужской сборной Украины: Условия в Нове-Место тяжелые
20:27 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта: Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра поделился ожиданиями от третьего этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.

О настрое команды:

Так, после Хохфильцена, нам нужно чуть-чуть остановиться, потому что последняя гонка там не получилась так, как мы хотели. Ребята готовятся, все настроены хорошо, хотят показать, что физически находятся на другом уровне, нежели это было в Хохфильцене в эстафете.

Об условиях в Нове-Место:

Условия тяжелые здесь, потому что трасса разбитая, на завтра по прогнозу снег. На тренировке сильный ветер был. В первой группе будет стартовать Сергей Семенов, во второй – Артем Прима, в третьей Дмитрий Пидручный, в четвертой Артем Тищенко.

Об искусственном освещении:

Я думаю, что мы уже готовы на такие условия. Много тренировок в Шушене проводили в такое время, вечером. Я думаю, что с этим не будет проблем.

О первом масс-старте в сезоне:

Всегда хочу, чтобы больше наших спортсменов было в масс-старте. Поэтому уже завтра нужно хорошо пробежать спринт, чтобы иметь шанс попасть в масс-старт, который будет в воскресенье.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Юрай Санитра, Хохфильцен-2018.
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