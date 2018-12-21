Уайт раскрыл главный недостаток Конора Макгрегора

Новости спорта: Президент UFC считает, что ирландец слишком часто опаздывает.

Дана Уайт поделился мнением, каково работать с Конором Макгрегором.

«Тяжело ли работать с Конором? Да, но это того стоит. Если меня спросят, в чем главная проблема Конора, я отвечу: «Он все время опаздывает!

В остальном Конор невероятен. С ним весело, он отличный боец, его бои интересно смотреть. Если бы он не опаздывал, то был бы бесценным», – сказал Уайт.

Напомним, в последнем бою в 2018 году Конор Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову на UFC 229. Турнир с участием бойцов продал рекордные для UFC 2,5 миллионов платных трансляций.