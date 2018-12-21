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Кубок IBU. Украинцы финишировали за пределами топ-30 в мужском супер-спринте

Кубок IBU. Украинцы финишировали за пределами топ-30 в мужском супер-спринте
15:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: IBU

Новости спорта: Спортсмены сборной Украины серьезно отстали от первого места и нужного тридцатого.

Сегодня, 21 декабря, на третьем этапе Кубка IBU в Австрии, Обертиллиахе состоялся мужской супер-спринт.

Первое место в этой гонке занял биатлонист из Норвегии - Сиверт Гутторм Баккен. За ним сразу же расположился представитель Германии Юстус Стрелов, а тройку замкнул итальянец Патрик Браунхофер.

Украинские биатлонисты, увы, не сумели попасть в топ-30, и, соответственно, не квалифицировались в финал супер-спринта.

1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) (0+1) – 8:12,5

2. Юстус Стрелов (Германия) (0+0) +1,0

3. Патрик Браунхофер (Италия) (0+0) +1,4

39. Руслан Ткаленко (1+2) +40,6

41. Антон Дудченко (0+2) +42,0

53. Тарас Лесюк (1+1) +47,2

63. Виталий Кильчицкий (1+1) +55,1

79. Виталий Труш (2+2) +1:24,8

Отметим, что вчера Бе занял первое место в спринте в Нове-Место.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Сиверт Гутторм Баккен.
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