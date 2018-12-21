Кубок IBU. Украинцы финишировали за пределами топ-30 в мужском супер-спринте

Сегодня, 21 декабря, на третьем этапе Кубка IBU в Австрии, Обертиллиахе состоялся мужской супер-спринт.
Первое место в этой гонке занял биатлонист из Норвегии - Сиверт Гутторм Баккен. За ним сразу же расположился представитель Германии Юстус Стрелов, а тройку замкнул итальянец Патрик Браунхофер.
Украинские биатлонисты, увы, не сумели попасть в топ-30, и, соответственно, не квалифицировались в финал супер-спринта.
1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) (0+1) – 8:12,5
2. Юстус Стрелов (Германия) (0+0) +1,0
3. Патрик Браунхофер (Италия) (0+0) +1,4
39. Руслан Ткаленко (1+2) +40,6
41. Антон Дудченко (0+2) +42,0
53. Тарас Лесюк (1+1) +47,2
63. Виталий Кильчицкий (1+1) +55,1
79. Виталий Труш (2+2) +1:24,8
Отметим, что вчера Бе занял первое место в спринте в Нове-Место.