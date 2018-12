Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018

Норвежская биатлонистка Марте Олсбу выиграла спринт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Норвежка точно отстрелялась на обоих огневых рубежах и завершила дистанцию за 19:44,6.

Второе место заняла немка Лаура Дальмайер, дебютировавшая на этапах Кубка мира в новом сезоне. Дальмайер допустила один промах и отстала от Олсбу на 5,5 секунды. Немка всего на 0,1 секунды опередила словацкую биатлонистку Паулину Фиалкову.

Лучшей среди украинок сегодня была Вита Семеренко, которая показала седьмой результат.

You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hRt2axODcC

Your Top 3 in the women's sprint in #NMNM18

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия. Спринт. Женщины

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 19:44,6

2. Лаура Дальмайер (0+1) +4,5

3. Паулина Фиалкова (0+0) +6,2

Видео цветочной церемонии:

Join us now for the flower ceremony in #NMNM18 -- and a big round of applause to the Top 6 who fought their way through the snow today!

You can rewatch the entire women's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Yz379UHVWc

— IBU World Cup (@IBU_WC) 21 декабря 2018 г.