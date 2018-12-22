Биатлон. Результаты мужского персьюта в Нове Место 22.12.2018

Новости спорта: В чешском Нове Место прошла гонка преследования у мужчин в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

22-го декабря в чешском Нове-Место состоялась мужская гонка преследования. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный сумел улучшить свою стартовую позицию и поднялся на 6-е место, попав в цветочную церемонию. Кроме того, благодаря успешному выступлению в спринте и персьюте Пидручный попал в пятерку лучших спортсменов этапа в Нове-Место, которые не входят в топ-25, и завоевал право выступить в завтрашнем масс-старте.

Сергей Семенов также смог улучшить позицию, финишировав 31-м. Артем Прима сегодня занял 35 место и попал в масс-старт благодаря 25-му месту в общем зачете Кубка мира.

Победу в персьюте одержал Йоханнес Тингнес Бё, второе место занял россиянин Логинов, третим финишировал брат триумфатора гонки Тарьей Бё.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Тингнес Бё (1+0+2+1) 31:59,0

2. Александр Логинов (1+1+1+1) +6,2

3. Тарьей Бё (0+0+0+1) +23,9

4. Симон Дестьё (0+0+0+2) +29,2

5. Мартен Фуркад (0+0+0+0) +57,3

6. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1:12,6

...

31. Сергей Семенов (0+2+2+2) +3:32,4

34. Артем Прима (1+3+2+0) +3:42,1