Биатлон. Результаты мужского персьюта в Нове Место 22.12.2018

22-го декабря в чешском Нове-Место состоялась мужская гонка преследования. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный сумел улучшить свою стартовую позицию и поднялся на 6-е место, попав в цветочную церемонию. Кроме того, благодаря успешному выступлению в спринте и персьюте Пидручный попал в пятерку лучших спортсменов этапа в Нове-Место, которые не входят в топ-25, и завоевал право выступить в завтрашнем масс-старте.

Сергей Семенов также смог улучшить позицию, финишировав 31-м. Артем Прима сегодня занял 35 место и попал в масс-старт благодаря 25-му месту в общем зачете Кубка мира.

Победу в персьюте одержал Йоханнес Тингнес Бё, второе место занял россиянин Логинов, третим финишировал брат триумфатора гонки Тарьей Бё.

Your Top 3 of the men's pursuit in #NMNM18



@7ohannesbo @NSSF_Biathlon

Alexander Loginov @russianbiathlon

@tarjei_boe @NSSF_Biathlon



You can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/8LhCiZ3lAK

— IBU World Cup (@IBU_WC) 22 декабря 2018 г.