Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Нове Место 22.12.2018

В чешском Нове Место очередной соревновательный день в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону закончился гонкой преследования у женщин. Предлагаем вам ознакомиться с результатами персьюта.

Победу в персьюте одержала норвежка Ройселад, выигравшая на финише у итальянки Доротеи Вирер. Бронзу завоевала шведка Ханна Эберг.

Лучшей из украинок стала Валя Семеренко, которая с одним кругом штрафа в пассиве финишировала седьмой. Анастасия Меркушина Заняла 22-е место, Вита Семеренко сегодня 31-я, Юлия Джима 49-я. Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная не финишировала.

Lots of laughter and smiles for Marte Olsbu Roeiseland -- she follows her first career with with #2 just 24 hours later. #NMNM18 @NSSF_Biathlon



You can rewatch the entire women's 10km pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/IRmGoDb3LX