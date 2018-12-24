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"Такие вопросы решаются за столом": Брынзак ответил Пидручному

&quot;Такие вопросы решаются за столом&quot;: Брынзак ответил Пидручному
12:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Президент ФБУ ничего не знал о ситуации со смазкой лыж.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал слова Дмитрия Пидручного после вчерашнего масс-старта.

«В первую очередь, я бы советовал Диме такие вопросы решать за столом на собраниях команды, а не через прессу. Я был на двух этапах Кубка мира — в Поклюке и Хохфильцене, и никто из ребят по поводу лыж ко мне не обращался. Говорили о различных финансовых вопросах — повышении зарплат, необходимости покупки нового приклада, лыж и тому подобное. Я и сам видел, что не всегда лыжи работали наилучшим способом. Но о том, что так остро обстоит ситуация со смазкой лыж, я узнал не от команды. Хотя я, наверное, — первый, кто заинтересован, чтобы все было в порядке по всем составляющим работы внутри команды.

Я для того и приезжаю на этапы Кубка мира, чтобы собираться вместе, за одним столом, задавать вопросы, находить решения. А не откладывать все на весну или выплескивать в прессу постфактум. Сейчас же получился вариант «Валя Семеренко номер 2» — Дима высказался на эмоциях в прямом эфире, а дальше пошла волна обсуждений, которая мало чем поможет команде и только будет вредить», — заявил Брынзак в интервью biathlon.com.ua.

Пидручный: Понабирали в сервис-команду каких-то аматоров

Вчера капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный раскритиковал работу сервис-бригады команды.

Также на плохую работу лыж жаловалась Елена Пидгрушная.

Следующий этап Кубка мира состоится в Оберхофе с 10 по 13 января 2019 года.

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Биатлон, Владимир Брынзак, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Дмитрий Пидручный.
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