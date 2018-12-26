Тренер Нурмагомедова: Я бы хотел подготовить Хабиба к бою с Флойдом

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов имеет больше шансов побить Мейвезера, чем Насукава.

Тренер зала AKA, в котором тренируется чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (27-0), Хавьер Мендес рассказал, что у его подопечного больше шансов победить Флойда Мейвезера в боксе, чем у Теншина Насукавы. Слова бойца приводит портал Express.co.uk.

«Конечно, я бы хотел подготовить Хабиба к бою с Флойдом. А кто бы не хотел? Как я уже говорил, это бой с большими нолями.

Хабиб справится с Флойдом лучше, чем тот парень, который будет драться с ним в Японии – это я гарантирую. У него больше шансов на победу, чем у того малыша».