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Тренер Нурмагомедова: Я бы хотел подготовить Хабиба к бою с Флойдом

Тренер Нурмагомедова: Я бы хотел подготовить Хабиба к бою с Флойдом
12:09 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов имеет больше шансов побить Мейвезера, чем Насукава.

Тренер зала AKA, в котором тренируется чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (27-0), Хавьер Мендес рассказал, что у его подопечного больше шансов победить Флойда Мейвезера в боксе, чем у Теншина Насукавы. Слова бойца приводит портал Express.co.uk.

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«Конечно, я бы хотел подготовить Хабиба к бою с Флойдом. А кто бы не хотел? Как я уже говорил, это бой с большими нолями.

Хабиб справится с Флойдом лучше, чем тот парень, который будет драться с ним в Японии – это я гарантирую. У него больше шансов на победу, чем у того малыша».

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес.
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