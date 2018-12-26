WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии

Новости спорта: Во вторник, 25 декабря, состоялась первая церемония награждения спортсменов WWFC AWARDS 2018.

Мероприятие посетило множество известных спортсменов, представителей шоу-бизнеса и просто любителей ММА.

Главным событием вечера стало вручение премий лучшим бойцам лиги WWFC. Обладателей призов определяли по итогам голосования фанатов ММА. Награды получили победители следующих номинаций:

Обладательницей статуэтки WWFC AWARDS 2018 стала Алёна Рассохина, победившая в номинации «Лучший сабмишен года».

Победу в номинации «Прорыв года» одержал действующий чемпион WWFC в наилегчайшем весе Теймур Рагимов. А любимая зрительская номинация «Нокаут года» ушла в актив Кириллу Горобцу.

Победителем голосования в номинации «Бой года» стало упорное 25-минутное противостояние украинского чемпиона мира WWFC в среднем весе Сергея Гузева и опытного бразильца Вагнера Силвы на турнире WWFC 11.

Исторически главная награда «Лучшему бойцу года» досталась грузинскому одесситу Роману Долидзе. Наконец, за «Призом зрительских симпатий» на сцену поднялась бывшая чемпионка WWFC в минимальном весе Светлана Гоцык.

Эксклюзивный партнер мероприятия ТМ Parimatch отметил выдающиеся достижения юной украинской дзюдоистки Дарьи Белодед и наградил её специальной номинацией «Рекорд года». 17-летняя Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. Кроме этого, в 2018 году спортсменка выиграла юниорский чемпионат мира и одержала победу на Кубке Европы, турнирах серии Grand Prix и серии Grand Slam. Это позволило Дарье Белодед возглавить список сильнейших дзюдоисток мира в весовой категории до 48 килограмм по версии Международной федерации дзюдо.

«Достижение Дарьи действительно феноменальное. Красноречивый факт: несколько дней назад Международная федерация дзюдо обновила рейтинг лучших спортсменок: именно Дарья Билодид заняла в нем высшую ступень. Это уже не о будущем украинского спорта, это о славном настоящем. Торговая марка Parimatch поздравляет Дарью Билодид с этим достижением!» – поделился своими эмоциями Вадим Мисюра.

Со сцены зрителей развлекали пара ведущих: шоумен Сергей Притула и Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко, а также артисты Полиграф ШарикOFF, Yarmak, MamaRika и дуэт C'ROPE.

Организаторы обещают сделать мероприятие ежегодным и награждать лучших спортсменов по итогам голосования.