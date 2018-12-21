Главные спортивные победы Украины в 2018 году

Новости спорта: Вспоминаем главных героев украинского спорта, которые радовали нас в 2018 году.

Оглянувшись назад, можно твердо сказать, что 2018-й год был насыщенным на спортивные события. Это и зимняя Олимпиада в Пхенчхане и ЧМ-2018 по футболу и много других спортивных форумов. Да, не всегда нас ждал успех, но приятных сюрпризов и захватывающих побед в 2018-м году хватало.

"Телеграф Спорт" представляет подборку самых ярких побед украинских спортсменов в 2018-м году.

АЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО

Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Его медаль стала первой в истории Украины в фристайле на Олимпиаде. Это уже его четвертая Олимпиада, и первая награда.

В феврале на Олимпийских играх в Южной Корее наша олимпийская сборная завоевала всего одну награду - золото Александра Абраменко. С мартовским выступлением украинцев на Паралимпиаде этот результат не сравнить - тут Украина завоевала невероятные 22 медали - семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

Наша команда заняла шестое место в общем медальном зачете.

ЭЛИНА СВИТОЛИНА

Украинка Элина Свитолина одержала победу в драматичном финальном поединке Итогового турнира WTA в бою против американской теннисистки Слоан Стивенс. Несмотря на то, что фаворитом финального матча считали Стивенс, Свитолина сумела вырвать у нее победу.

После победы в Сингапуре украинка поднялась с шестого на четвертое место рейтинга WTA.

Кроме, этой победы Свитолина триумфировала в Брисбене, Риме и Дубае. Всего в 2018 году она заработала более 5,23 миллиона долларов призовых.

ОЛЬГА ХАРЛАН

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан добыла победу на Кубке мира-2018. В общем зачете она опередила россиянку Софию Великую и Анну Мартон из Венгрии.

Для украинки это стал третий триумф на Кубке мира. Ольга Харлан является четырехкратной призеркой Олимпийских игр.

ДАРЬЯ БЕЛОДЕД

Самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо. 17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала чемпионкой мира. В финальном поединке украинка за две минуты выиграла иппоном у Фуны Танаки из Японии, которая брала мировое первенство в 2017-м году.

АЛЕКСАНДР УСИК

В этом году Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в крузервейте (тяжелый вес). Три яркие победы: над Бриедисом в Риге, над Муратом Гассиевым в Москве и над Тони Беллью в Манчестере сделали Усика единственным в мире действующим абсолютным чемпионом мира. Благодаря Всемирной боксерской суперсерии он завоевал чемпионские пояса WBO, WBC, IBF и WBA. Защита поясов в Великобритании в бою против Беллью дала перспективы для трамплина в супертяжелый вес, где главной целью является Энтони Джошуа.

ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО

В этом году Ломаченко победил Хорхе Линареса, завоевав титул чемпиона мира в легком весе. Причем украинец стал чемпионом мира в третьей весовой категории только за рекордные 12 поединков. 8 декабря Василий объединил титулы в легком весе в бою с Хосе Педрасой.

АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК

Александр Гвоздик одержал зрелищную победу нокаутом в 11-м раунде над канадцем Адонисом Стивенсоном и стал новым чемпионом мира.

Нужно сказать, что Гвоздик стал четвертым действующим чемпионом мира по боксу от Украины. Кроме, Усика и Ломаченко, чемпионом мира является Артем Далакян (15 декабря украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян победил Грегорио Леброна).

СВЯТОСЛАВ МИХАЙЛЮК

21-летний украинский баскетболист Святослав Михайлюк стал игроком "Лос-Анджелес Лейкерс", куда, этим летом перешел сам Леброн Джеймс. На драфте НБА 2018 года Свят был выбран во втором раунде под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". После просмотров в нескольких клубах НБА, Михайлюк оказался в составе одного из самых престижных клубов Лиги.

ЕЛИЗАВЕТА ЯХНО

20-летняя Елизавета Яхно признана лучшей спортсменкой мира по синхронному плаванию в 2018 году.

Новый лидер сборной Украины по синхронному плаванию Елизавета Яхно уже на первом своем крупном старте в новом качестве – чемпионате Европы – собрала полный комплект наград. На ее счету золото в группе, пять серебряных медалей и бронза в индивидуальной технической программе. Спортсменка взвалила на себя «бремя лидерства» в команде и отлично справляется с задачей, постоянно показывая высокий результат.

Также, сборная Украины добыла второе золото в истории по синхронному плаванию, завоевав летом в Глазго звание чемпионок Европы.

НАТАЛЬЯ ПРИЩЕПА

Наталья Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров. Украинка финишировала первой на ЧЕ в Берлине с результатом 2:00.38 мин. В 2016 году в Амстердаме Наталья также стала первой, преодолев дистанцию за 1:59.70 мин.

Также, Наталия Прищепа стала лауреатом Fair Play Award (премии за честную игру) за помощь сопернице. Выиграв забег, Наталья Прищепа вернулась на дистанцию, чтобы помочь финишировать сопернице, которая упала. Во время квалификационного забега Чемпионата Европы на 800 метров среди женщин бельгийка Рене Ейкенс упала на дорожке во время упорной борьбы за место в тройке лидеров. Поэтому украинка вернулась и помогла сопернице завершить забег.

АНДРЕЙ ЛУНИН

Этим летом 19-летний украинец Андрей Лунин родом из Харьковской области перешел в один из самых именитых европейских клубов - мадридский Реал. Голкипер луганской Зари и сборной Украины завоевал сердца испанцев, когда на презентации заговорил на испанском языке. В этот трансфер мало, кто верил, но чудеса бывают. Сейчас голкипер отправлен в аренду к Леганесу, но мы верим, что в талантливого вратаря все впереди.

МИХАИЛ РОМАНЧУК

Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем чемпионата мира на короткой воде в китайском Ханчжоу.

Романчук завоевал "золото" на дистанции 1500 метров вольным стилем, установив рекорд чемпионатов мира - 14 минут 09,14 секунды.

Кроме этого, на чемпионате Европы в Глазго Михаил стал мультимедалистом, выиграв два золота и серебро.

АЛЛА ЧЕРКАСОВА

Украинские борцы не становились чемпионами мира с 2015 года и эту серию прервала Алла Черкасова. На чемпионате мира в Будапеште в весовой категории до 68 кг Алла получила медаль высшей пробы, став сильнейшей борчихой Планеты.

Успешно преодолев путь до решающей схватки, украинка уступала в финале молодой француженке Кумбе Ларрок, однако проявила настоящий чемпионский характер и вырвала яркую победу со счетом 15:10.

ДАРЬЯ САМЧИК

Украинка Самчик - чемпионка мира по ММА

Главной героиней сборной Украины на мировом первенстве в Бахрейне стала Дарья Самчик (до 52 кг), которая в финальной схватке разобралась со шведкой Ниной Бек и стала первой украинской чемпионкой мира по ММА. Бой завершился в третьем раунде победой Самчик нокаутом.

ЮЛИЯ ДЖИМА

Биатлонистка Юлия Джима выиграла первую личную золотую медаль в карьере. Украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала первой в индивидуальной гонке в словенском Поклюке на первом этапе Кубка мира, завоевав свою первую личную золотую медаль в карьере. Спортсменка закрыла все мишени и преодолела 15-километровую дистанцию с показателем в 43 минут и 06,6 секунды. Она на 5,9 секунды опередила занявшую второе место полячку Монику Хойниш. Бронза у чешки Маркеты Давидовой.

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО

Виталий Кличко стал первым украинцем в Зале славы бокса. Знаменитый в недавнем прошлом боксер-супертяжеловес, а ныне мэр Киева 46-летний Виталий Кличко введен в Международный зал и музей боксерской славы.

"Я бы назвал это сказкой, о которой даже не мечтал. Мое имя появилось рядом с именами таких легенд, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер и Майк Тайсон. В мире есть миллионы боксеров, тысячи чемпионов мира, но быть среди легенд мирового бокса — это, действительно, впечатляюще!", - отметил Виталий Кличко.

Это далеко не весь список значимых побед украинцев в мире спорта. Ожидаем, что 2019-й год подхватит победный дух и принесет украинцам еще больше успехов.