Скачать
Понедельник, 17.12.2018
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из &quot;Ну, погоди&quot;
Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Стал известен победитель Golden Boy 2018
Стал известен победитель Golden Boy 2018

Самые популярные спортсмены мира в Google 2018

Смотрите фото (11)
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
10:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Телеграф Спорт

Новости спорта: Десять самых популярных спортсменов мира за 2018 год, которые попали в Google.

Недавно компания Google подвела итоги 2018 года. Самым популярным запросом во всем мире и в Украине стал чемпионат мира по футболу (World Cup).

Также, компания предоставила список самых популярных спортсменов мира, которые попали в поисковую систему. Примечательно, что украинцев в этом списке нет.

Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СПОРТСМЕНЫ МИРА В GOOGLE 2018

1. Тристан Томпсон

27-летний канадский профессиональный баскетболист, который выступает за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс». Играет на позиции тяжёлого форварда и центрового.

С сентября 2016 года находится в отношениях со светской львицей Хлои Кардашьян. 12 апреля 2018 года родилась дочь Тру. Рождение дочери и стало интернет-бумом, что подняло игрока НБА на первую строчку в списке.

2. Алексис Санчес

22 января 2018 года было объявлено о том, что Алексис Санчес присоединится к «Манчестер Юнайтед» в обмен на Генриха Мхитаряна (ушел в Арсенал). Игрок заключил с клубом долгосрочный контракт и выступает под седьмым номером. Санчес - лучший бомбардир в истории сборной Чили.

3. Линдси Вон

Знаменитая 33-летняя американка Линдси Вонн установила рекорд на четвертой Олимпиаде. Американская спортсменка стала самым возрастным призером Олимпиады в горнолыжном спорте.

Многими специалистами рассматривается как сильнейшая в истории горнолыжница в скоростных дисциплинах.

На данный момент Вонн – рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах, а также рекордсменка по количеству побед в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин, так и мужчин.

4. Шон Уайт

Великий американский сноубордист Шон Уайт по прозвищу "Летающий Помидор" завоевал третье в карьере золото Олимпиады в хаф-пайпе, доказав, что среди райдеров равных ему не было, нет, и не будет. 

Принес США сотую медаль зимних Олимпиад и стал самым титулованным в своем виде спорта.

Так же Шон Уайт состоит в инди-рок группе Bad Things.

5. Хабиб Нурмагомедов

В ночь с 6 на 7 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся вечер Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 229. Главным поединком турнира стала встреча чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Бой года в UFC завершился победой Хабиба, который после гонга устроил массовую драку со сторонниками Конора.

6. Кавай Леонард

Еще одна звезда НБА сменила клуб — пожалуй, это самый громкий трансфер после перехода ЛеБрона. Состоялся второй самый громкий трансфер в НБА — клуб сменил Кавай Леонард.

Игрок "Сан-Антонио" Кавай Леонард отправился в "Торонто Рэпторс", а в обратном направлении проследует ДеМар ДеРозан.

7. Наоми Осака

Триумфально завершился для японской теннисистки Наоми Осаки Открытый чемпионат США по теннису 2018 года (US Open). В финале она переиграла в двух сетах американскую теннисистку Серену Уильямс, и стала первой чемпионкой «Большого шлема» из Японии.

8. Филипе Коутиньо

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо подписал договор с футбольным клубом "Барселона" на пять с половиной сезонов, сумма отступных составит €400 млн. Издание Marca пишет, что контракт Коутиньо – самый дорогостоящий в истории испанского футбола. 

9. Конор Макгрегор

30-летний ирландский боец Конор Макгрегор вернулся в UFC супербоем против Хабиба Нурмагомедова. Правда, после длительного перерыва Конор уступил, но получил хорошие призовые. Только в UFC 229 официальный гонорар составил 3 млн долларов.

10. Гарри Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018. забив 6 голов (3 с пенальти). Сборная Англии отлично выступила на Мундиале, заняв четвертое место.

Напомним, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) остается лучшим боксером мира в рейтинге ESPN.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Google, Баскетбол, Алексис Санчес, Бокс, Футбол, Хабиб Нурмагомедов, Тристан Томпсон, Кавай Леонард, Альманах 2018, Филипе Коутиньо, Kawhi Leonard, Линдси Вон.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
02 В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
03 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
04 Воронин поддержал российских заключенных футболистов Кокорина и Мамаева
05 Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь