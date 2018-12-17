Новости спорта: Десять самых популярных спортсменов мира за 2018 год, которые попали в Google.

Недавно компания Google подвела итоги 2018 года. Самым популярным запросом во всем мире и в Украине стал чемпионат мира по футболу (World Cup).

Также, компания предоставила список самых популярных спортсменов мира, которые попали в поисковую систему. Примечательно, что украинцев в этом списке нет.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СПОРТСМЕНЫ МИРА В GOOGLE 2018

1. Тристан Томпсон

27-летний канадский профессиональный баскетболист, который выступает за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс». Играет на позиции тяжёлого форварда и центрового.

С сентября 2016 года находится в отношениях со светской львицей Хлои Кардашьян. 12 апреля 2018 года родилась дочь Тру. Рождение дочери и стало интернет-бумом, что подняло игрока НБА на первую строчку в списке.

2. Алексис Санчес

22 января 2018 года было объявлено о том, что Алексис Санчес присоединится к «Манчестер Юнайтед» в обмен на Генриха Мхитаряна (ушел в Арсенал). Игрок заключил с клубом долгосрочный контракт и выступает под седьмым номером. Санчес - лучший бомбардир в истории сборной Чили.

3. Линдси Вон

Знаменитая 33-летняя американка Линдси Вонн установила рекорд на четвертой Олимпиаде. Американская спортсменка стала самым возрастным призером Олимпиады в горнолыжном спорте.

Многими специалистами рассматривается как сильнейшая в истории горнолыжница в скоростных дисциплинах.

На данный момент Вонн – рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах, а также рекордсменка по количеству побед в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин, так и мужчин.

4. Шон Уайт

Великий американский сноубордист Шон Уайт по прозвищу "Летающий Помидор" завоевал третье в карьере золото Олимпиады в хаф-пайпе, доказав, что среди райдеров равных ему не было, нет, и не будет.

Принес США сотую медаль зимних Олимпиад и стал самым титулованным в своем виде спорта.

Так же Шон Уайт состоит в инди-рок группе Bad Things.

5. Хабиб Нурмагомедов

В ночь с 6 на 7 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся вечер Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 229. Главным поединком турнира стала встреча чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Бой года в UFC завершился победой Хабиба, который после гонга устроил массовую драку со сторонниками Конора.

6. Кавай Леонард

Еще одна звезда НБА сменила клуб — пожалуй, это самый громкий трансфер после перехода ЛеБрона. Состоялся второй самый громкий трансфер в НБА — клуб сменил Кавай Леонард.

Игрок "Сан-Антонио" Кавай Леонард отправился в "Торонто Рэпторс", а в обратном направлении проследует ДеМар ДеРозан.

7. Наоми Осака

Триумфально завершился для японской теннисистки Наоми Осаки Открытый чемпионат США по теннису 2018 года (US Open). В финале она переиграла в двух сетах американскую теннисистку Серену Уильямс, и стала первой чемпионкой «Большого шлема» из Японии.

8. Филипе Коутиньо

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо подписал договор с футбольным клубом "Барселона" на пять с половиной сезонов, сумма отступных составит €400 млн. Издание Marca пишет, что контракт Коутиньо – самый дорогостоящий в истории испанского футбола.

9. Конор Макгрегор

30-летний ирландский боец Конор Макгрегор вернулся в UFC супербоем против Хабиба Нурмагомедова. Правда, после длительного перерыва Конор уступил, но получил хорошие призовые. Только в UFC 229 официальный гонорар составил 3 млн долларов.

10. Гарри Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018. забив 6 голов (3 с пенальти). Сборная Англии отлично выступила на Мундиале, заняв четвертое место.

Напомним, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) остается лучшим боксером мира в рейтинге ESPN.