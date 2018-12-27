Биатлон. Где смотреть Рождественскую гонку-2018

Новости спорта: Представители Украины Артем Прима и Юлия Джима выступят в Рождественской гонке-2018.

29-го декабря традиционная Рождественская гонка, как и предыдущие 17 лет, пройдет в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба "Шальке" — "Фелтинс Арена".

Украинские любители биатлона смогут посмотреть Рождественскую гонку-2018 в прямом эфире на телеканале "Спорт 1".

Телеканал "UA:Перший" не будет показывать соревнование, так как оно не входит в перечень таких, которые общественный вещатель вправе транслировать на территории Украины.

Рождественская гонка-2018. Расписание прямых трансляций:

29.12.2018 - 19:05 - Масс-старт. — "Спорт 1"

29.12.2018 - 20:20 - Гонка преследования.— "Спорт 1".