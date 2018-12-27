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Рождественская гонка-2018: все билеты проданы

Рождественская гонка-2018: все билеты проданы
21:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Организаторы традиционной Рождественской гонки сообщили, что продали все билеты на биатлонное шоу проданы.

Соревнования по биатлону будут проходить 29 декабря в Гельзенкирхене на футбольном стадионе "Фельтинс-Арена", вмещающем более 46 тыс. зрителей.

В Рождественской гонке примут участие смешанные пары. В их числе — Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт, а также многие другие. Хозяев на соревнованиях представят Бенедикт Долль и Франсиска Пройсс. Они заменят Эрика Лессера и Ванессу Хинц, которые пропустят гонку из-за болезни.

"Мы очень рады, что продали все билеты. Такой интерес к гонке подтверждает важность мероприятия и показывает, что Гельзенкирхен является третьим биатлонным городом Германии вместе с Рупольдингом и Оберхофом. «Фельтинс-Арена» — отличный стадион для таких мероприятий. Уверены, что гонка будет эмоциональной, ведь мы прощаемся с Бьорндаленом и Домрачевой", — приводит слова ивент-менеджера «Шальке-04» Торстена Крамера пресс-служба Рождественской гонки.

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Биатлон, Рождественская гонка, Рождественская гонка-2018.
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