Биатлонистка Джима признана лучшей спортсменкой декабря в Украине

Новости спорта: Биатлонистка добилась лучших результатов в олимпийской программе в последнем месяце 2018 года.

Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине.

Высокого признания НОК спортсменка удостоена благодаря великолепному выступлению на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где в индивидуальной гонке Джима завоевала золотую медаль.

Эта победа стала наивысшим достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в последнем месяце года. Отметим, что пловец Михаил Романчук стал чемпионом мира в "неолимпийском бассейне".

Отметим, для Олимпийской чемпионки-2014 это второе высокое признание Олимпийского комитета. Впервые звание лучшей спортсменки месяца она получила в январе 2017-го года.