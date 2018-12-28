Хоккеист Кривошапкин отжался 100 раз после проигранного спора Фирсову (Видео)

Новости спорта: Нападающий кременчужан проиграл спор Александру Фирсову.

Перед матчем 24 тура Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч между "Кременчуком" и "Донбассом" форвард "горожан" Глеб Кривошапкин и защитник дончан Александр Фирсов в студии телеканала XSPORT поспорили на победу одной из команд – проигравший игрок должен был отжаться 100 раз.

По итогам матча донецкий клуб обыграл противника из Кременчука со счётом 5:3, а Глеб Кривошапкин исполнил условия спора и отжался на камеру 100 раз:

Напомним, что свой следующий матч "Кременчук" проведёт против "Донбасса" 29 декабря в 17:00. Прямая трансляция встречи будет доступна в эфире телеканала XSPORT.