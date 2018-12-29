Хоккей. Матч МЧМ-2018 едва не закончился дракой на рукопожатии (Видео)

Новости спорта: Сборная России одержала вторую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею 2019 года, который проходит в Канаде. После матча едва не произошла драка.

Подопечные Валерия Брагина обыграли чехов со счетом 2:1.

После окончания игры во время рукопожатия нападающий сборной России Василий Подколзин повздорил с форвардом чехов Якубом Лауко, дело едва не закончилось дракой. В концовке первого периода Лауко грубо атаковал Подколзина, толкнув его на борт, за что получил малый штраф.

Podkolzin and Lauko have a history. Love em both. pic.twitter.com/yFAWgilJMR — Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 29 декабря 2018 г.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче на турнире подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0. 31 декабря Россия встретится со Швейцарией.