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Хоккей. Матч МЧМ-2018 едва не закончился дракой на рукопожатии (Видео)

Хоккей. Матч МЧМ-2018 едва не закончился дракой на рукопожатии (Видео)
12:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер hc_wjc

Новости спорта: Сборная России одержала вторую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею 2019 года, который проходит в Канаде. После матча едва не произошла драка.

Подопечные Валерия Брагина обыграли чехов со счетом 2:1. 

После окончания игры во время рукопожатия нападающий сборной России Василий Подколзин повздорил с форвардом чехов Якубом Лауко, дело едва не закончилось дракой. В концовке первого периода Лауко грубо атаковал Подколзина, толкнув его на борт, за что получил малый штраф.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче на турнире подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0. 31 декабря Россия встретится со Швейцарией.

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