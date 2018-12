Джонс нокаутировал Густафссона и снова стал чемпионом UFC

Американский боец Джон Джонс сумел победить Александра Густафссона в главном событии шоу UFC 232.

Отчетный поединок долгое время проходил примерно в равном ключе с совсем небольшим преимуществом Джонса. В третьем раунде ему удалось повалить шведа на настил, а после стал избивать соперника – рефери ничего другого не оставалось, как засчитать нокаут в пользу Джона.

"The goal is to finish this fight, and that's what I'll do. I'll finish this fight."@JonnyBones at the press conference on Thursday #UFC232 pic.twitter.com/oADLr4HxOq