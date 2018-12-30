Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
Свитолина рассказала о своих кумирах
Свитолина рассказала о своих кумирах

Джонс нокаутировал Густафссона и снова стал чемпионом UFC

Джонс нокаутировал Густафссона и снова стал чемпионом UFC
08:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Джону Джонсу понадобилось три раунда, чтобы одолеть Александра Густафссона в главном бою UFC 232.

Американский боец Джон Джонс сумел победить Александра Густафссона в главном событии шоу UFC 232.

Отчетный поединок долгое время проходил примерно в равном ключе с совсем небольшим преимуществом Джонса. В третьем раунде ему удалось повалить шведа на настил, а после стал избивать соперника – рефери ничего другого не оставалось, как засчитать нокаут в пользу Джона.

Таким образом, Джонс снова стал чемпионом организации, завоевав вакантный титул в полутяжелом весе.

У Джона 24-я победа при одном поражении, еще один бой был признан несостоявшимся. У Александра пятое поражение в 19 поединках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джон Джонс, UFC, Александр Густафссон, Новости UFC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
02 Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
03 Владимир Кличко рассказал, как начинал с боксом в советское время
04 Усик объяснил, почему не выражается на украинском и пообещал исправиться
05 Обзор фиаско Тоттенхэма в 20-м туре АПЛ против Вулверхэмптона (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь