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Центр олимпийской и паралимпийской подготовки откроют на Луганщине

Центр олимпийской и паралимпийской подготовки откроют на Луганщине
14:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: пресс-служба ЛОГА

Новости спорта: На Луганщине готовят Центр олимпийской и паралимпийской подготовки.

Луганщина модернизирует единую областную физкультурную базу «Олимп» в Центр олимпийской и паралимпийской подготовки спортсменов и осовременит гимнастический зал Центра.

Такое заявление сделал сегодня и. о. председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь, сообщает пресс-служба ЛОГА.

«За средства госбюджета на сумму 4 млн гривень приобретено и передано на Луганщину профессиональное гимнастическое оборудование. В ближайших планах - установка оборудования и создание соответствующих условий для подготовки спортсменов. Уверен, в скором времени на базе модернизированного Центра «Олимп» будут тренироваться не только гимнасты области, но и члены национальной сборной по спортивной гимнастике », - цитирует пресс-служба Филя.

Согласно приказу Министерства молодежи и спорта Украины «О приобретении спортивного оборудования и инвентаря долгосрочного использования для обеспечения подготовки и участия национальных сборных команд по видам спорта в международных соревнованиях» Луганская область получила новое профессиональное оборудование и инвентарь для спортивной гимнастики.

Среди прочего, это помост для вольных упражнений, брусья гимнастические, столы для опорного прыжка, мостики и дорожки, гимнастические брусья, спортивные кони, мати, акробатические дорожки и прочее.

Филь выразил благодарность Министерству молодежи и спорта Украины за значительную поддержку области.

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Олимпиада, Паралимпиада, Олимпийское движение, ОИ.
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