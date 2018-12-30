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Благородный жест на Рождественской гонке: Бьорндален впечатлен (Видео)

Благородный жест на Рождественской гонке: Бьорндален впечатлен (Видео)
15:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Немецкий биатлонист Бенедикт Долль отличился благородным поступком.

28-летний немецкий биатлонист Бенедикт Долль специально пропустил знаменитого 44-летнего норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена на третье место Рождественской гонки, которая состоялась в Гельзенкирхене.

После заключительной стрельбы Бьорндален шел на третьем месте, но на последнем круге Долль вырвался вперед. Перед самым финишем Бенедикт остановился и дождался Бьорндалена, после чего взял его за руку и финишную черту они пересекли вместе. При этом Долль пропустил Бьорндалена вперед, дав ему возможность занять третье место и взойти на пьедестал по итогам гонки.

«Жест Долля был замечательным. Впечатляет, что он поступил так на домашнем стадионе», — прокомментировал Бьорндален поступок Долля.

Уле-Эйнар Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и шестикратный обладатель Большого Хрустального Глобуса.

Для Бьорндалена и его жены, белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, Рождественская гонка стала последним соревнование в спортивной карьере.

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Биатлон, Бьорндален, Новости спорта, Новости биатлона, Бенедикт Долль.
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